Trump spune că vrea un acord de pace extins

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Casa Albă, că apreciază ideea unei încetări a focului în Ucraina, dar insistă asupra unui acord de pace mai amplu, transmite CNN. „Îmi place conceptul de încetare a focului pentru că opreşti imediat uciderea oamenilor. Dar strategic, ar putea fi un dezavantaj pentru una dintre părţi”, a spus Trump, adăugând că înţelege de ce unele state nu ar accepta un astfel de aranjament.

Liderul de la Washington a subliniat că, în timp ce se lucrează la un acord de pace, luptele continuă şi a reamintit că în alte conflicte nu a mizat pe armistiţii, deşi şi-a revendicat meritul intermedierii unui acord între India şi Pakistan în luna mai.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit pentru sprijinul oferit prin noul program NATO, care permite statelor membre să cumpere arme americane destinate Ucrainei. „Suntem recunoscători pentru acest program şi pentru oportunitate. Suntem recunoscători Europei - ei plătesc pentru asta”, a spus Zelenski, subliniind că sistemele Patriot sunt esenţiale pentru apărarea Ucrainei.