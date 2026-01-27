Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Turcan (PNL): Scăderea vârstei penale stigmatizează copiii

O.S.
Politică / 27 ianuarie, 19:28

Sursa foto: Facebook/Raluca Turcan

Deputatul PNL Raluca Turcan a afirmat, marţi, că situaţiile în care copiii ajung să comită infracţiuni grave reflectă „un eşec al adulţilor din jurul lor”, subliniind că scăderea vârstei răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează, îl introduce într-un sistem conceput pentru adulţi şi îi reduce semnificativ şansele reale de recuperare, conform Agerpres.

''Când un copil ajunge să comită o infracţiune gravă, nu vorbim despre «un mic infractor», ci despre un eşec al adulţilor din jurul lui. Un copil nu se formează singur, ci este modelat de familie, şcoală şi mediul în care creşte. Familia este primul loc în care învaţă ce este bine şi ce este rău, unde ar trebui să primească siguranţă, limite şi afecţiune, iar şcoala ar trebui să observe primele semne de alarmă, să educe, să sprijine şi să intervină. Atunci când aceste sisteme eşuează, copilul ajunge să strige prin fapte extreme ceea ce nimeni nu a vrut sau nu a ştiut să audă”, a scris Raluca Turcan pe Facebook, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că Poliţia are un rol esenţial în combaterea traficului şi consumului de droguri, un fenomen care ajunge tot mai devreme în viaţa copiilor. În opinia sa, atunci când drogurile circulă liber în jurul şcolilor şi în comunităţi, iar prevenţia şi intervenţia lipsesc, copiii vulnerabili devin ţinte uşoare, iar sancţionarea lor ulterioară nu reprezintă justiţie, ci „o ipocrizie instituţională”, a relatat Agerpres.

Raluca Turcan a subliniat că etichetarea timpurie a unui copil drept „infractor” îi creşte riscul de a ajunge exact în această situaţie. Ea a arătat că scăderea vârstei răspunderii penale nu corectează eşecurile sistemice, nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează, plasându-l într-un sistem conceput pentru adulţi şi reducându-i şansele reale de recuperare. În opinia sa, responsabilitatea aparţine familiei, şcolii, instituţiilor statului şi societăţii în ansamblu, iar soluţia nu este pedeapsa timpurie, ci prevenţia reală, intervenţia timpurie şi asumarea rolului de către adulţi, conform Agerpres.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat, luni, înfiinţarea unui grup de lucru care va analiza oportunitatea modificării condiţiilor de răspundere penală a minorilor, relatează Agerpres.

"Crima comisă de minorii din Timiş ne-a şocat pe toţi. Am dispus constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului Justiţiei care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv în ceea ce priveşte vârsta minimă prevăzută de lege. Grupul de lucru va transmite invitaţii de colaborare către mai multe instituţii şi organizaţii judiciare, medicale, asociaţii ale profesioniştilor şi alte componente ale societăţii civile. Ne propunem să găsim, prin dezbatere, răspunsuri profesioniste şi adecvate cât mai rapid posibil”, a scris Marinescu pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.

Potrivit ministrului, legea trebuie să ia în considerare nu doar componenta de sancţionare penală, ci şi aspectele de prevenire şi educaţie, potrivit Agerpres.

Doi tineri au fost arestaţi preventiv vinerea trecută, după ce, împreună cu un minor de 13 ani (care nu răspunde penal), ar fi ucis, incendiat şi îngropat un băiat de 15 ani. Procurorii îi acuză de omor calificat şi profanare de cadavre. Crima, planificată cu aproximativ o lună înainte, a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie în localitatea Cenei, judeţul Timiş. Victima a murit după ce a fost lovită repetat cu o toporişcă şi un cuţit. Ulterior, cei trei ar fi profanat cadavrul, dându-i foc şi îngropându-l în spatele unei grădini, a relatat Agerpres.

