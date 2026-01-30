Turcia a desfăşurat avioane F-16 în Somalia

Turcia a desfăşurat avioane de vânătoare F-16 în Somalia, au declarat doi oficiali turci, în contextul în care Ankara încearcă să-şi extindă prezenţa militară în Cornul Africii, potrivit AFP.

Potrivit unuia dintre oficiali, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, avioanele vor fi utilizate de militarii turci staţionaţi în Somalia, ţară aliată Turciei, a relatat sursa citată.

Desfăşurarea de avioane F-16 are loc după recunoaşterea de către Israel, la sfârşitul lunii decembrie, a Somaliland, o republică autoproclamată, o decizie pe care Ankara a descris-o drept „o ingerinţă flagrantă în afacerile interne ale Somaliei”, a transmis AFP.