Turcia şi SUA au discutat despre măsuri potenţiale pentru încheierea războiului din Ucraina

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, şi secretarul de stat american, Marco Rubio, au purtat o convorbire telefonică axată pe posibile măsuri pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, a anunţat o sursă diplomatică turcă, citată de Reuters.

Cei doi oficiali au făcut schimb de opinii privind rezultatele discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Rusiei, desfăşurate vineri noaptea în Alaska, precum şi ale întâlnirilor de luni, de la Washington, dintre preşedintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.

Agenda convorbirii a inclus şi situaţia din Fâşia Gaza şi evoluţiile recente din Siria. Hakan Fidan a cerut instituirea imediată a unui armistiţiu în Gaza şi asigurarea accesului neîngrădit pentru ajutorul umanitar.

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără rezultate concrete, cei doi lideri neanunţând vreo decizie privind o posibilă încetare a focului în Ucraina. Moscova solicită ca Ucraina să cedeze cele patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, să oprească livrările de arme occidentale şi să renunţe la aspiraţiile de aderare la NATO - condiţii respinse categoric de Kiev, care cere o încetare imediată şi necondiţionată a focului, însoţită de garanţii solide de securitate.

După seria de consultări cu Putin, Zelenski şi liderii europeni, Donald Trump a început demersurile pentru o posibilă întâlnire între preşedinţii rus şi ucrainean, idee respinsă până de curând de Vladimir Putin.