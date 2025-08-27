Turcia va construi o reţea de buncăre pentru protecţia populaţiei în caz de criză

Turcia va dezvolta o reţea naţională de buncăre ca măsură de precauţie împotriva tensiunilor din Orientul Mijlociu şi a posibilelor scenarii de criză, a relatat presa locală, citată de EFE, care afirmă cele ce urmează.

Decizia a fost luată în cadrul unei şedinţe de guvern conduse de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, după ce o analiză a infrastructurii existente a arătat că adăposturile actuale sunt insuficiente şi învechite. Proiectul este coordonat de Ministerul Planificării Urbane şi implementat de Autoritatea de Dezvoltare a Locuinţelor (TOKI), vizând toate cele 81 de provincii ale ţării.

Primele lucrări au început deja în Ankara, iar noile adăposturi vor fi concepute ca structuri rezistente, cu acces rapid în caz de urgenţă. Modelul a fost inspirat de experienţa unor state precum Israel, Japonia şi Elveţia, conform sursei citate.

Deşi legislaţia turcă impune din 1987 construirea de adăposturi în clădiri mari, în practică multe dintre aceste spaţii au fost transformate în parcări sau depozite. Necesitatea unor noi structuri de protecţie este accentuată şi de riscurile seismice majore, după cutremurul devastator din februarie 2023, soldat cu circa 50.000 de victime.