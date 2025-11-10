Turneul Campionilor: Germanul Alexander Zverev l-a învins pe americanul Ben Shelton în două seturi

Germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, l-a învins pe americanul Ben Shelton, locul 8 ATP, scor 6-3, 7-6 (8/6), în grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor, după un tie-break incredibil, potrivit news.ro.

La începutul meciului, cei doi jucători au fost la egalitate (3-3), dar germanul a accelerat şi a câştigat primul set (6-3). Începutul celui de-al doilea set a fost extrem de strâns, până la 2-2, după care cei doi jucători şi-au câştigat cu uşurinţă serviciile respective. În game-ul decisiv, Shelton a părut să preia controlul, conducând cu 4-0 şi obţinând apoi trei mingi de set (6-3).

Dar americanul a comis mai multe greşeli directe care i-au permis lui Zverev să revină. Shelton a cedat în cele din urmă, fiind învins într-o oră şi 33 de minute.

În această grupă, Zverev şi Shelton îi vor înfrunta şi pe italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial, şi pe canadianul Felix Auger-Aliassime (nr. 8).