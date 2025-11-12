Turneul Campionilor: Lorenzo Musetti l-a învins pe Alex De Minaur

Ultimul jucător care şi-a asigurat biletul pentru Turneul Campionilor, italianul Lorenzo Musetti, l-a învins marţi seară pe australianul Alex De Minaur (7-5, 3-6, 7-5), în două ore şi 49 de minute.

Învins luni de americanul Taylor Fritz, italianul a obţinut marţi prima sa victorie la acest turneu.

Ca urmare a acestui rezultat, Carlos Alcaraz, care l-a învins mai devreme pe Taylor Fritz, trebuie să mai aştepte pentru a-şi valida biletul pentru semifinale. Spaniolul îl va înfrunta pe Musetti joi.