Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ucraina a condamnat pe viaţă un militar rus pentru executarea unui prizonier de război

A.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 19:54

Ucraina a condamnat pe viaţă un militar rus pentru executarea unui prizonier de război

Justiţia ucraineană a condamnat, pentru prima dată, un militar rus la închisoare pe viaţă pentru executarea unui prizonier de război ucrainean, potrivit AFP.

Soldatul Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, a fost găsit vinovat că, la 8 ianuarie 2024, a împuşcat mortal un militar ucrainean neînarmat, rămas fără muniţie, în apropierea localităţii Prîiutne, din regiunea ocupată parţial Zaporojie.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că este „primul verdict din istoria Ucrainei în care un ocupant este condamnat la o astfel de pedeapsă pentru executarea unui militar al forţelor de apărare”.

Kuraşov a fost capturat în aceeaşi zi de forţele ucrainene, alături de alţi patru membri ai unităţii sale. Potrivit anchetei, el fusese anterior încarcerat în Rusia pentru furt, iar în 2023 a fost recrutat în armata rusă în schimbul unei amnistii.

Militarul a fost condamnat pentru încălcarea legilor şi cutumelor războiului şi omor cu premeditare.

De la începutul invaziei, Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc de execuţii sumare ale prizonierilor de război. ONU a semnalat în februarie o creştere a numărului acestor cazuri, confirmând acuzaţiile Kievului privind tratamentele aplicate soldaţilor ucraineni capturaţi.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb