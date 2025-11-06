Ucraina a condamnat pe viaţă un militar rus pentru executarea unui prizonier de război

Justiţia ucraineană a condamnat, pentru prima dată, un militar rus la închisoare pe viaţă pentru executarea unui prizonier de război ucrainean, potrivit AFP.

Soldatul Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, a fost găsit vinovat că, la 8 ianuarie 2024, a împuşcat mortal un militar ucrainean neînarmat, rămas fără muniţie, în apropierea localităţii Prîiutne, din regiunea ocupată parţial Zaporojie.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că este „primul verdict din istoria Ucrainei în care un ocupant este condamnat la o astfel de pedeapsă pentru executarea unui militar al forţelor de apărare”.

Kuraşov a fost capturat în aceeaşi zi de forţele ucrainene, alături de alţi patru membri ai unităţii sale. Potrivit anchetei, el fusese anterior încarcerat în Rusia pentru furt, iar în 2023 a fost recrutat în armata rusă în schimbul unei amnistii.

Militarul a fost condamnat pentru încălcarea legilor şi cutumelor războiului şi omor cu premeditare.

De la începutul invaziei, Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc de execuţii sumare ale prizonierilor de război. ONU a semnalat în februarie o creştere a numărului acestor cazuri, confirmând acuzaţiile Kievului privind tratamentele aplicate soldaţilor ucraineni capturaţi.