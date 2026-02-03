Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ucraina a convenit cu partenerii occidentali un plan de punere în aplicare a armistiţiului pe mai multe niveluri

T.B.
Internaţional / 3 februarie, 09:11

Ucraina a convenit cu partenerii occidentali un plan de punere în aplicare a armistiţiului pe mai multe niveluri

Ucraina a convenit cu partenerii săi occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a Statelor Unite, potrivit Agerpres.

Informaţia face referire la discuţii purtate între oficiali implicaţi în negocieri, însă nu a putut fi verificată independent până în prezent, notează Agerpres.

Planul ar fi fost discutat în mai multe rânduri în lunile decembrie şi ianuarie între reprezentanţi ai Ucrainei, ai statelor europene şi ai Statelor Unite, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, acest mecanism ar presupune un răspuns pe mai multe niveluri la orice încălcare a unui armistiţiu convenit de către Rusia, transmite Agerpres.

Emisari din partea Kievului, Moscovei şi Washingtonului urmează să se întâlnească miercuri şi joi la Abu Dhabi, pentru discuţii care vizează încheierea războiului, relatează Agerpres.

Conform propunerii discutate, orice încălcare a armistiţiului de către Rusia ar declanşa un răspuns în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic, potrivit Agerpres.

Dacă situaţia ar impune, ar urma acţiuni ale armatei ucrainene menite să oprească încălcarea acordului, mai precizează Agerpres.

În cazul în care ostilităţile ar continua după această etapă iniţială, planul ar intra într-o a doua fază de intervenţie, care ar implica forţe din aşa-numita „Coaliţie a voinţei”, transmite Agerpres.

Această coaliţie ar include mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum şi Regatul Unit, Norvegia, Islanda şi Turcia, conform Agerpres.

În eventualitatea unui atac extins, un răspuns coordonat al unei forţe susţinute de Occident, care ar putea include şi armata americană, ar fi declanşat la 72 de ore de la încălcarea iniţială a armistiţiului, notează Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb