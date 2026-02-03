Ucraina a convenit cu partenerii occidentali un plan de punere în aplicare a armistiţiului pe mai multe niveluri

Ucraina a convenit cu partenerii săi occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a Statelor Unite, potrivit Agerpres.

Informaţia face referire la discuţii purtate între oficiali implicaţi în negocieri, însă nu a putut fi verificată independent până în prezent, notează Agerpres.

Planul ar fi fost discutat în mai multe rânduri în lunile decembrie şi ianuarie între reprezentanţi ai Ucrainei, ai statelor europene şi ai Statelor Unite, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, acest mecanism ar presupune un răspuns pe mai multe niveluri la orice încălcare a unui armistiţiu convenit de către Rusia, transmite Agerpres.

Emisari din partea Kievului, Moscovei şi Washingtonului urmează să se întâlnească miercuri şi joi la Abu Dhabi, pentru discuţii care vizează încheierea războiului, relatează Agerpres.

Conform propunerii discutate, orice încălcare a armistiţiului de către Rusia ar declanşa un răspuns în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic, potrivit Agerpres.

Dacă situaţia ar impune, ar urma acţiuni ale armatei ucrainene menite să oprească încălcarea acordului, mai precizează Agerpres.

În cazul în care ostilităţile ar continua după această etapă iniţială, planul ar intra într-o a doua fază de intervenţie, care ar implica forţe din aşa-numita „Coaliţie a voinţei”, transmite Agerpres.

Această coaliţie ar include mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum şi Regatul Unit, Norvegia, Islanda şi Turcia, conform Agerpres.

În eventualitatea unui atac extins, un răspuns coordonat al unei forţe susţinute de Occident, care ar putea include şi armata americană, ar fi declanşat la 72 de ore de la încălcarea iniţială a armistiţiului, notează Agerpres.