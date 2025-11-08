Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ucraina a distrus un sistem rusesc S-400 „Triumf” în Crimeea ocupată

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 21:27

Ucraina a distrus un sistem rusesc S-400 „Triumf” în Crimeea ocupată

Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare antiaeriană ale Rusiei, un S-400 „Triumf” evaluat la aproximativ 960 de milioane de lire sterline, a fost distrus de forţele speciale ucrainene în Crimeea ocupată, potrivit mass-media.

Filmările arată momentul în care lansatorul S-400 este cuprins de flăcări după ce a fost lovit de drone FPV-2. Atacul, desfăşurat pe 6 octombrie, a fost ţinut secret până acum din motive de securitate operaţională.

Potrivit forţelor speciale ucrainene, lovitura a fost direcţionată asupra unui amplasament militar rus situat în apropierea satului Udachne, lângă Simferopol, unde se afla şi un mare depozit de muniţii al armatei ruse - de asemenea distrus în atac.

În afară de lansatorul S-400, au fost eliminate şi o unitate radar multifuncţională 92N6E şi echipamentele autonome de alimentare cu energie ale postului de comandă al complexului.

„Sistemul S-400 este conceput pentru detectarea şi distrugerea ţintelor aeriene la distanţe mari. Inamicul îl folosea, de asemenea, pentru lovituri asupra teritoriului Ucrainei”, au transmis forţele speciale ucrainene.

Atacul face parte dintr-o campanie amplă menită să reducă capacitatea Rusiei de a desfăşura operaţiuni ofensive şi să submineze moralul forţelor de ocupaţie.

