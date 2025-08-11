Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ucraina a invitat România să trimită un emisar şi investitori pentru reconstrucţia post-război

I.S.
Internaţional / 11 august, 08:26

Ucraina şi România au convenit să accelereze cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură - inclusiv construcţia podului peste râul Tisa - iar Kievul a invitat Bucureştiul să desemneze un emisar special pentru coordonarea contractelor de reconstrucţie a Ucrainei, informează publicaţia RBC.

Tema a fost discutată joi, în cadrul întrevederii dintre premierul ucrainean Iulia Sviridenko şi ministra română a afacerilor externe, Oana Ţoiu.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat integrarea europeană, intensificarea cooperării în domeniul apărării, implicarea mediului de afaceri românesc în reconstrucţia economiei ucrainene şi implementarea de proiecte comune de infrastructură.

„Ucraina şi România împărtăşesc aceeaşi viziune privind viitorul regiunii noastre în Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul României şi dorim să ne coordonăm mai strâns în procesul de aderare”, a declarat Sviridenko.

Au fost analizate şi perspectivele extinderii cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin producţie comună, pe modelul danez, care prevede finanţarea directă a producţiei de echipamente militare în Ucraina.

„Un accent deosebit a fost pus pe implicarea companiilor româneşti în procesul de reconstrucţie. Iulia Sviridenko a invitat desemnarea unui emisar special pentru reconstrucţie, care să vină la Kiev împreună cu o delegaţie de afaceri, pentru a dezvolta proiecte concrete”, se precizează în comunicatul guvernului ucrainean.

RBC aminteşte că, pe 7 august, şefa diplomaţiei române a efectuat o vizită la Kiev, unde a avut întrevederi oficiale şi a vizitat spitalul de copii Ohmatdit, bombardat de forţele ruse. Oana Ţoiu s-a întâlnit şi cu preşedintele Volodimir Zelenski, aceasta fiind prima vizită a unui ministru român de externe în Ucraina de la începutul invaziei ruse pe scară largă.

  1. 1.  Ca sa existe reconstrucite trebuie sa existe pace
    (mesaj trimis de Opinie în data de 11.08.2025, 09:04)

    Daca nu pace ,macar incetarea ostilitatilor ! Cine si ar aventura persoana sau averea ,investitii etc intr o tara in care vedem cum lovesc sute de drone si rachete in fiecare noapte ,in care barbatii calificati si activi de munca sunt toti fie morti ,schiloditi sau implicati in orice forma in activitati militare ! Dar ca sa se ajunga la reconstructie trebuie facute coompromisurile dureroase ,sau trebuie negoiciata o solutie finala peste 50 de ani ,cum a fost cu Hong Kong . Chiar si in varianta foarte optimista ca se ajunge la armistitiu sau pace ,reconstructia si refacerea va dura zeci de ani ,deci asta e un obiectiv just si in sentimentul popular ca sa se ajunga la un acord de pace .

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 09:26)

    Ucraina a invitat "Toate Tarile Lumii" să trimită emisari

    şi investitori pentru reconstrucţia post-război. 

    Dar de fapt numai cei care au investit multe miliarde de euro, 

    in circul rusnac,vor face si profit,

    restul propaganda si momeala ptr. donatori politic corecti. 

