Ucraina a invitat România să trimită un emisar şi investitori pentru reconstrucţia post-război

Ucraina şi România au convenit să accelereze cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură - inclusiv construcţia podului peste râul Tisa - iar Kievul a invitat Bucureştiul să desemneze un emisar special pentru coordonarea contractelor de reconstrucţie a Ucrainei, informează publicaţia RBC.

Tema a fost discutată joi, în cadrul întrevederii dintre premierul ucrainean Iulia Sviridenko şi ministra română a afacerilor externe, Oana Ţoiu.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat integrarea europeană, intensificarea cooperării în domeniul apărării, implicarea mediului de afaceri românesc în reconstrucţia economiei ucrainene şi implementarea de proiecte comune de infrastructură.

„Ucraina şi România împărtăşesc aceeaşi viziune privind viitorul regiunii noastre în Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul României şi dorim să ne coordonăm mai strâns în procesul de aderare”, a declarat Sviridenko.

Au fost analizate şi perspectivele extinderii cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin producţie comună, pe modelul danez, care prevede finanţarea directă a producţiei de echipamente militare în Ucraina.

„Un accent deosebit a fost pus pe implicarea companiilor româneşti în procesul de reconstrucţie. Iulia Sviridenko a invitat desemnarea unui emisar special pentru reconstrucţie, care să vină la Kiev împreună cu o delegaţie de afaceri, pentru a dezvolta proiecte concrete”, se precizează în comunicatul guvernului ucrainean.

RBC aminteşte că, pe 7 august, şefa diplomaţiei române a efectuat o vizită la Kiev, unde a avut întrevederi oficiale şi a vizitat spitalul de copii Ohmatdit, bombardat de forţele ruse. Oana Ţoiu s-a întâlnit şi cu preşedintele Volodimir Zelenski, aceasta fiind prima vizită a unui ministru român de externe în Ucraina de la începutul invaziei ruse pe scară largă.