Ucraina cere SUA zece sisteme Patriot într-un acord militar de miliarde de dolari

Ucraina a solicitat Statelor Unite zece sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru protejarea oraşelor şi infrastructurii critice, ca parte a unui acord militar finanţat de Europa, a relatat marţi Financial Times, citat de EFE, de la care transmitem cele ce urmează.

Potrivit documentelor obţinute de publicaţia britanică, Kievul şi Washingtonul negociază şi un acord pentru producerea de drone cu companii ucrainene, în valoare de 50 de miliarde de dolari, sumă suplimentară faţă de contractul de 90 de miliarde de dolari deja convenit de preşedintele Volodimir Zelenski pentru achiziţia de arme americane prin intermediul Europei.

Documentul nu precizează ce parte din acordul privind dronele se referă la achiziţii publice şi ce parte la investiţii, însă evidenţiază că Ucraina intenţionează să formuleze o „contraofertă” pentru preşedintele Donald Trump, după ce acesta „a părut să se alinieze” cu Vladimir Putin în timpul întâlnirii lor din Alaska, conform sursei citate.

Kievul a reiterat că Rusia trebuie să plătească despăgubiri integrale pentru daunele provocate în timpul războiului prin utilizarea activelor ruse îngheţate în Occident, evaluate la 300 de miliarde de dolari, şi că orice ridicare a sancţiunilor ar trebui să fie condiţionată de respectarea unui viitor acord de pace.