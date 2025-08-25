Ucraina şi Lituania semnează un acord de cooperare în industria de Apărar

Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmîgal, şi omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, au semnat la Kiev un memorandum de înţelegere pentru cooperarea în domeniul industriei de apărare, inclusiv producţia comună de arme, cu un accent special pe dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acţiune, informează EFE.

„Ne vom concentra împreună pe cooperarea în producţia de echipamente militare, în special pentru dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acţiune”, a precizat Şmîgal pe Facebook.

Ministrul ucrainean a mulţumit, totodată, omologului lituanian pentru vizita la Kiev şi pentru colaborarea strânsă dintre cele două ţări, subliniind că Lituania alocă 0,25% din PIB pentru sprijinul militar acordat Ucrainei.