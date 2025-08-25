Ucraina şi Lituania semnează un acord de cooperare în industria de Apărar

Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmîgal, şi omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, au semnat la Kiev un memorandum de înţelegere pentru cooperarea în domeniul industriei de apărare, inclusiv producţia comună de arme, cu un accent special pe dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acţiune, informează EFE.
„Ne vom concentra împreună pe cooperarea în producţia de echipamente militare, în special pentru dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acţiune”, a precizat Şmîgal pe Facebook.
Ministrul ucrainean a mulţumit, totodată, omologului lituanian pentru vizita la Kiev şi pentru colaborarea strânsă dintre cele două ţări, subliniind că Lituania alocă 0,25% din PIB pentru sprijinul militar acordat Ucrainei.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 14:07)
aoleu, pe asta unde il mai culca, se calca pe picioare sa se duca in ucraina, se aude ca acum se da ciubuc la ciubuc la ciubuc sa te pui cat mai sus pe listă, ca se imparte "darul" in numerar plus pudra de zahar" la kiev,
e aglomeratie ca in sala de sport de la Piatra Arsa, ii culca pe saltele pe podea,
numai sa nu ramana circarul escroc drogangiu fara genti de mituiala, ca fara malai nu ramane a furat 265 de miliarde, fara praf de "zahar" nu ramane, e specialitatea lui
:-)