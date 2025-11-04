Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini ţintele pentru aderarea la UE

T.B.
Internaţional / 4 noiembrie, 11:06

Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini ţintele pentru aderarea la UE

Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui 2028 procesul de aderare la Uniunea Europeană, indică un proiect al raportului anual privind extinderea UE, ce va fi prezentat marţi de Comisia Europeană, relatează DPA.

Proiectul arată că în pofida ''circumstanţelor foarte dificile'', Ucraina fiind în război cu Rusia, Kievul a dat dovadă ''în ultimul an de un angajament remarcabil faţă de procesul de aderare la UE''.

Totuşi, ''tendinţe negative recente, printre care o presiune crescândă asupra agenţiilor specializate anticorupţie şi societăţii civile, trebuie să fie inversate în mod decisiv'', indică documentul citat.

Raportul îi mai solicită Kievului să-şi accelereze ''alinierea la standardele UE în protejarea drepturilor fundamentale, împreună cu continuarea reformelor administraţiei publice şi pentru descentralizare''.

''Continuarea progreselor este de asemenea necesară cu privire la consolidarea independenţei, integrităţii, profesionalismului şi eficienţei în sistemul judiciar, precum şi la lupta contra infracţionalităţii organizate'', adaugă proiectul raportului anual privind extinderea UE.

Comisia Europeană sprijină calendarul ambiţios stabilit de Ucraina, dar avertizează că respectarea lui va presupune accelerarea reformelor, în special în domenii esenţiale, cum este statul de drept, potrivit documentului citat.

Tot marţi, executivul UE va evalua progresele realizate de Republica Moldova, Muntenegru, Albania, Serbia, Bosnia, Macedonia de Nord şi Kosovo în vederea aderării lor la blocul comunitar. Turcia şi Georgia sunt de asemenea analizate, deşi procesul de aderare rămâne blocat în cazul ambelor ţări din cauza problemelor legate de încălcarea standardelor democratice şi a statului de drept.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 04.11.2025, 12:21)

    Hai cu curcubeul în continuare și se rezolvă. Dosarul de aderare o să meargă uns :)

