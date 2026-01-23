UE: „Rusia vrea să îngheţe Ucraina înaintea unor rare discuţii trilaterale cu SUA”

Comisarul UE pentru pregătire şi gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a declarat că „ atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de încălzire , lumină şi servicii de bază în mijlocul unei ierni grele”, potrivit The Guardian.

„Sunt concepute pentru a distruge spiritul ucrainean. Vor eşua”, a mai transmis Lahbib, conform sursei citate.

Operatorul reţelei electrice din Ucraina a declarat că situaţia energetică s-a înrăutăţit „semnificativ” în cursul dimineţii, după recentele atacuri aeriene ruseşti, adăugând că mai multe instalaţii de producere a energiei electrice sunt în curs de reparaţii de urgenţă, a relatat The Guardian.