UE discută măsuri de securitate pentru zborurile oficiale după incidentul aeronavei Ursulei von der Leyen

A.B.
Internaţional / 2 septembrie, 21:43

UE discută măsuri de securitate pentru zborurile oficiale după incidentul aeronavei Ursulei von der Leyen

Statele membre ale Uniunii Europene dezbat măsuri suplimentare de securitate pentru călătoriile aeriene ale liderilor, după ce avionul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost vizat duminică de un bruiaj GPS la aeroportul din Plovdiv, Bulgaria, incident atribuit Rusiei, transmite The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează.

Potrivit oficialilor, pilotul aeronavei a fost nevoit să survoleze timp de o oră înainte de a ateriza manual, folosind hărţi analogice. Incidentul a stârnit o dezbatere la nivel european privind intensificarea bruiajului GPS şi a tacticilor de „spoofing” folosite în războiul electronic.

Surse din Ministerul italian al apărării au declarat că Roma analizează secretizarea zborurilor de stat, reducerea informaţiilor publice privind deplasările oficiale şi blocarea accesului platformelor de monitorizare a avioanelor. Ministrul apărării, Guido Crosetto, a evocat pentru prima dată această măsură în urmă cu câteva luni, în contextul creşterii interferenţelor satelitare în spaţiul aerian european, conform sursei citate.

Deşi Rusia a negat implicarea, NATO a transmis că ia „foarte în serios” bruiajul semnalelor GPS şi lucrează pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente, după cum a declarat secretarul general Mark Rutte.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.09.2025, 22:39)

    Deci pe ei se super-protejeaza, noi astalaltii suntem buni de a fi lasati in voia sortii. Parca eram toti egali in fata legii. Data viitoare sa ia trenul madam ursulica.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.09.2025, 22:45)

    Rusii n au fost, ca Ursula Pfitzer nu merita atata atentie din partea lor,

    mai bine sa fure bulgarii mai puțin si sa si puna la punct navigatia  

