UE lucrează la un plan privind combustibilul pentru avioane, în contextul crizei din Iran

S.B.
Internaţional / 16 aprilie, 08:47

Uniunea Europeană pregăteşte măsuri pentru a face faţă unei posibile crize de aprovizionare cu combustibil pentru avioane şi pentru a creşte producţia rafinăriilor din blocul comunitar, au declarat mai mulţi oficiali pentru Reuters.

Conform sursei citate, avertismentele vin din partea companiilor aeriene europene, care anticipează o posibilă penurie de kerosen în următoarele săptămâni, pe fondul războiului cu Iranul, riscând să afecteze traficul înaintea sezonului estival. Europa este deosebit de dependentă de importuri în acest segment, aproximativ 75% din kerosen provenind din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, Comisia Europeană intenţionează, începând de luna viitoare, să evalueze capacitatea de rafinare la nivelul întregii Uniuni şi să adopte măsuri „pentru a asigura utilizarea la maximum a infrastructurii existente”.

În paralel, Bruxelles-ul analizează măsuri dedicate aprovizionării cu combustibil pentru avioane, însă acestea sunt încă în fază de elaborare, au precizat oficiali implicaţi în discuţii. Comisia Europeană a refuzat să comenteze, planurile urmând să fie prezentate pe 22 aprilie.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la creşteri accentuate ale preţului combustibilului pentru avioane, iar operatorii aerieni avertizează asupra riscului de scumpiri, anulări de curse şi chiar imobilizarea unor aeronave la sol dacă conflictul persistă. Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că războiul ar putea lua sfârşit în curând, sugerând că urmează „două zile uimitoare”, în contextul în care forţele americane implicate în blocadă au întors navele care părăseau porturile iraniene.

Industria aviatică se pregăteşte pentru un posibil deficit, în condiţiile în care Agenţia Internaţională pentru Energie estimează că ar putea apărea penurii în lunile următoare dacă Europa va reuşi să înlocuiască doar jumătate din livrările obişnuite din Orientul Mijlociu.

Declinul producţiei interne de petrol şi tranziţia către surse de energie mai curate au dus, în ultimii ani, la reducerea capacităţii de rafinare în Europa. În prezent, multe rafinării funcţionează deja la capacitate maximă pentru producţia de combustibil pentru avioane, potrivit AIE.

„Furnizorii noştri îşi revizuiesc constant estimările şi evită să ofere prognoze pe mai mult de o lună”, a declarat Grazia Vittadini, director tehnic al Lufthansa.

La rândul său, un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow din Londra a precizat că operaţiunile nu au fost încă afectate, însă situaţia este monitorizată atent.

Măsurile analizate de UE nu vor avea impact direct asupra Marii Britanii, care nu mai face parte din blocul comunitar.

Aprovizionarea cu combustibil pentru avioane rămâne inegal distribuită în Europa. Spania, care dispune de opt rafinării, este exportator net de kerosen, în timp ce Marea Britanie îşi acoperă peste 60% din necesar din importuri. În acest context, companiile aeriene cer o mai bună monitorizare a pieţei şi iau în calcul inclusiv achiziţii comune la nivel european.

În prezent, statele membre sunt obligate să menţină rezerve strategice de petrol pentru 90 de zile, însă nu există o cerinţă distinctă pentru combustibilul de aviaţie, deşi acesta poate fi inclus în stocurile existente.

  1. 1.  LGBTQ+++++
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 16.04.2026, 09:01)

    gata!

    cunoaștem soluția... o punem pe Kaya să facă pișuu în rezervoare la avioane ! 

    :

    ce părere are Ștefănuță ? 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 16.04.2026, 09:03)

    dacă Fraport scade sub 71EUR, eu ”bag o garsonieră în el”

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

