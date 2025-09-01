UE marchează primul excedent comercial cu Rusia din ultimii 20 de ani

Uniunea Europeană a înregistrat în trimestrul al doilea din 2025 primul său excedent comercial cu Rusia din ultimele două decenii, pe fondul reducerii drastice a importurilor energetice, transmite Euronews, de la care relatăm cele ce urmează.

Importurile din Rusia au scăzut la 7 miliarde de euro, în timp ce exporturile către această ţară au urcat la 7,5 miliarde de euro, ceea ce a adus un mic surplus de 0,5 miliarde de euro. În ansamblu, schimburile comerciale au coborât la 14,5 miliarde de euro, în scădere cu 82% faţă de începutul anului 2022, când totalizau aproape 82 miliarde de euro.

Ponderea Rusiei în comerţul extra-UE s-a redus semnificativ: de la 9,3% la importuri în primul trimestru din 2022, la doar 1,1% în trimestrul al doilea din 2025, iar la exporturi de la 3,2% la 1,2%, potrivit sursei citate.

Deficitul energetic, principalul factor al dezechilibrului anterior, s-a diminuat de la 42,8 miliarde de euro în trimestrul al doilea din 2022 la 4,2 miliarde de euro în trimestrul al doilea din 2025, în urma sancţiunilor şi a scăderii preţurilor la energie. Produsele chimice şi conexe reprezintă în prezent cel mai mare excedent comercial al UE cu Rusia, estimat la 2,8 miliarde de euro.