UE reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi caută soluţii pentru pace

Sprijinul pentru Ucraina rămâne neclintit, iar presiunea diplomatică, politică şi economică asupra Moscovei va continua până când aceasta va fi determinată să accepte negocieri reale şi o soluţie de pace justă, au stabilit liderii europeni în şedinţa online de ieri a Consiliului European. Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, i-a transmis preşedintelui Volodimir Zelenski un mesaj în care susţine că blocul comunitar european este decis să nu cedeze în faţa presiunilor venite din partea Rusiei. Costa a subliniat la finalul şedinţei online a Consiliului European că priorităţile UE sunt oprirea masacrelor, facilitarea schimbului de prizonieri şi, poate cel mai sensibil obiectiv, readucerea în Ucraina a miilor de copii răpiţi de Rusia, o dramă umanitară ce nu poate fi ignorată.

În plus, Antonio Costa a afirmat: „Vom colabora cu Statele Unite la garanţii de securitate concrete şi esenţiale şi vom pregăti următorii paşi pentru a realiza o pace justă şi durabilă”.

În viziunea liderilor europeni, acest viitor este legat indisolubil de procesul de extindere, deoarece apartenenţa la Uniunea Europeană nu înseamnă doar protecţie militară, ci şi stabilitate economică, prosperitate şi o ancoră sigură în valorile democratice.

În paralel, sprijinul politic şi militar pentru Ucraina capătă noi dimensiuni la nivel internaţional. Premierul britanic Keir Starmer a afirmat în cadrul şedinţei Coaliţiei Voluntarilor,care a avut loc tot online, înaintea reuniunii Consiliului European, că planificatorii militari europeni se vor întâlni în zilele următoare cu omologii lor americani pentru a defini detaliile garanţiilor de securitate, consolidând astfel o strategie comună care să ofere Kievului siguranţa necesară în eventualitatea unei încetări a ostilităţilor. În ceea ce priveşte garanţiile de securitate, preşedintele american Donald Trump a declarat ieri pentru Fox News, că SUA nu este dispusă să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina, dar nu exclude sprijin privind transportul aerian. „Suntem dispuşi să-i ajutăm cu diverse lucruri , mai ales probabil dacă se va discutai despre transportul aerian, pentru că nimeni nu are genul de lucruri pe care le avem noi”, a subliniat Donald Trump pentru sursa citată.

Discuţiile din cadrul Coaliţiei Voluntarilor pentru Ucraina, coprezidată de premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron, au vizat ieri nu doar mecanismele de protecţie viitoare, ci şi noi pachete de sancţiuni care să crească presiunea asupra Kremlinului. Peste 30 de lideri internaţionali s-au alăturat acestei iniţiative, trimiţând un semnal puternic că izolarea Rusiei va continua până când Vladimir Putin va da dovadă de deschidere reală spre pace şi va renunţa la politica agresivă ce a destabilizat Europa şi a provocat una dintre cele mai grave crize umanitare din ultimele decenii.