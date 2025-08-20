Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UE reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi caută soluţii pentru pace

G.M.
Ziarul BURSA #Internaţional / 20 august

Sursa foto: https://www.coe.int/

Sursa foto: https://www.coe.int/

English Version

Sprijinul pentru Ucraina rămâne neclintit, iar presiunea diplomatică, politică şi economică asupra Moscovei va continua până când aceasta va fi determinată să accepte negocieri reale şi o soluţie de pace justă, au stabilit liderii europeni în şedinţa online de ieri a Consiliului European. Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, i-a transmis preşedintelui Volodimir Zelenski un mesaj în care susţine că blocul comunitar european este decis să nu cedeze în faţa presiunilor venite din partea Rusiei. Costa a subliniat la finalul şedinţei online a Consiliului European că priorităţile UE sunt oprirea masacrelor, facilitarea schimbului de prizonieri şi, poate cel mai sensibil obiectiv, readucerea în Ucraina a miilor de copii răpiţi de Rusia, o dramă umanitară ce nu poate fi ignorată.

În plus, Antonio Costa a afirmat: „Vom colabora cu Statele Unite la garanţii de securitate concrete şi esenţiale şi vom pregăti următorii paşi pentru a realiza o pace justă şi durabilă”.

În viziunea liderilor europeni, acest viitor este legat indisolubil de procesul de extindere, deoarece apartenenţa la Uniunea Europeană nu înseamnă doar protecţie militară, ci şi stabilitate economică, prosperitate şi o ancoră sigură în valorile democratice.

În paralel, sprijinul politic şi militar pentru Ucraina capătă noi dimensiuni la nivel internaţional. Premierul britanic Keir Starmer a afirmat în cadrul şedinţei Coaliţiei Voluntarilor,care a avut loc tot online, înaintea reuniunii Consiliului European, că planificatorii militari europeni se vor întâlni în zilele următoare cu omologii lor americani pentru a defini detaliile garanţiilor de securitate, consolidând astfel o strategie comună care să ofere Kievului siguranţa necesară în eventualitatea unei încetări a ostilităţilor. În ceea ce priveşte garanţiile de securitate, preşedintele american Donald Trump a declarat ieri pentru Fox News, că SUA nu este dispusă să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina, dar nu exclude sprijin privind transportul aerian. „Suntem dispuşi să-i ajutăm cu diverse lucruri , mai ales probabil dacă se va discutai despre transportul aerian, pentru că nimeni nu are genul de lucruri pe care le avem noi”, a subliniat Donald Trump pentru sursa citată.

Discuţiile din cadrul Coaliţiei Voluntarilor pentru Ucraina, coprezidată de premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron, au vizat ieri nu doar mecanismele de protecţie viitoare, ci şi noi pachete de sancţiuni care să crească presiunea asupra Kremlinului. Peste 30 de lideri internaţionali s-au alăturat acestei iniţiative, trimiţând un semnal puternic că izolarea Rusiei va continua până când Vladimir Putin va da dovadă de deschidere reală spre pace şi va renunţa la politica agresivă ce a destabilizat Europa şi a provocat una dintre cele mai grave crize umanitare din ultimele decenii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb