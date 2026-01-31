UE: Siria nu este suficient de stabilă pentru deportări în masă

Situaţia din Siria nu s-a îmbunătăţit suficient pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să înceapă returnarea pe scară largă a refugiaţilor sirieni, a declarat comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, într-un interviu acordat agenţiei DPA.

„Nu am ajuns încă într-un punct în care Siria să fie suficient de stabilă pentru a putea efectua deportări la scară largă”, a afirmat Magnus Brunner, potrivit DPA.

Comisarul european a subliniat că Siria „nu este încă o ţară de origine sigură” în conformitate cu standardele Uniunii Europene, conform aceleiaşi surse.

„Oferim sprijin pentru a îmbunătăţi situaţia şi a o schimba”, a adăugat Brunner, citat de DPA.

În afara cazurilor care implică infractori, accentul autorităţilor europene rămâne pe întoarcerea voluntară a refugiaţilor sirieni în ţara devastată de războiul civil, potrivit agenţiei germane de presă.

Cu toate acestea, agenţia Uniunii Europene pentru azil apreciază că situaţia din Siria este pe cale să se îmbunătăţească, a precizat comisarul european, conform DPA.

Agenţia europeană pentru protecţia frontierelor, Frontex, a sprijinit deja revenirea voluntară a mii de cetăţeni sirieni în ţara lor de origine, relatează DPA.

În prezent, peste 940.000 de sirieni trăiesc în Germania, potrivit datelor citate de agenţia germană de presă.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, membru al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), a fost criticat în interiorul propriului partid în luna octombrie, după ce şi-a exprimat îndoielile cu privire la numărul mare de sirieni care s-ar putea întoarce voluntar în Siria, în timpul unei vizite în această ţară, notează DPA.

Uniunea Social-Creştină (CSU), partid aliat CDU, a susţinut într-o rezoluţie parlamentară că majoritatea sirienilor cu permis de şedere temporară nu vor mai avea motive să beneficieze de protecţie după încheierea războiului civil şi că trebuie luate măsuri pentru deportarea acestora, potrivit DPA.

Războiul civil din Siria, izbucnit în 2011, s-a încheiat în decembrie 2024, după ce liderul rebelilor de atunci, devenit între timp preşedinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, şi forţele sale l-au înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, relatează agenţia DPA.