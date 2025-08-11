UGIR acuză Guvernul că încalcă drepturile participanţilor la Pilonul II de pensii

Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR-1903” critică modificările propuse la legislaţia Pilonului II de pensii, acuzând lipsa unei consultări reale cu cei afectaţi şi aplicarea noilor reguli asupra contribuţiilor deja acumulate, potrivit unui comunicat transmis de organizaţie.

UGIR subliniază că Pilonul II, reglementat prin Legea 411/2004, reprezintă un drept patrimonial garantat al participanţilor, protejat de Constituţie şi de Carta Drepturilor Fundamentale a UE. „Pilonul II nu este un ajutor social şi nici un produs financiar opţional, ci rezultatul direcţionării unei părţi din contribuţia de asigurări sociale către un cont personal administrat privat. Dreptul de proprietate asupra acestor active este deplin”, precizează UGIR.

Organizaţia consideră că modificarea regulilor de plată constituie o restricţie suplimentară şi o aplicare retroactivă a legii, contrară art. 15 alin. (2) din Constituţie, şi respinge argumentul Guvernului potrivit căruia în alte state europene există limite similare.

„Cetăţenii trebuie să decidă dacă acceptă sau nu noul mecanism de plată. Statul nu poate substitui voinţa lor, atunci când este vorba despre bani ce le aparţin prin efectul legii şi al contribuţiilor personale”, se arată în comunicat. UGIR avertizează că schimbarea regulilor după ce obligaţiile au fost îndeplinite nu reprezintă o reformă legislativă, ci „o promisiune încălcată” şi „o nouă nedreptate” comisă de stat împotriva cetăţenilor.