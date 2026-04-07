Ultimul antrenor al naţionalei de fotbal, Mircea Lucescu, a încetat din viaţă

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.

”Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Marţi, el a fost supus unei investigaţii CT complexe, care a evidenţiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism.

Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.

După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie.

Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.

Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.

Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Agenţia Naţională pentru Sport i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu.

”Drum lin, Mircea Lucescu! S-a stins un om care a trăit pentru fotbal, a jucat, a antrenat, a creat şi a inspirat. Ne rămân amintirile şi o moştenire greu de măsurat. Condoleanţe familiei! Lumea fotbalului românesc şi mondial e mai săracă de azi”, a scris COSR.

Pentru ANS, Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenţei, pasiunii şi devotamentului pentru fotbal.

”Pleacă dintre noi nu doar unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, ci un adevărat mentor, un vizionar care a format generaţii şi a inspirat milioane de oameni. Prin eleganţa, inteligenţa şi forţa sa interioară, a reuşit să ducă numele României pe cele mai înalte culmi ale sportului mondial. A fost mai mult decât un tehnician de excepţie - un om care a crezut în potenţialul uman, a format adevărate caractere şi a lăsat în urmă o moştenire imposibil de egalat. În vestiar, pe bancă sau în afara terenului, a fost mereu un exemplu de demnitate, disciplină şi pasiune autentică. Astăzi, sportul românesc este mai sărac, dar infinit mai bogat prin tot ceea ce ne-a lăsat. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, către cei apropiaţi şi către toţi cei care l-au iubit şi admirat. Odihnească-se în pace!”, este mesajul transmis de ANS.