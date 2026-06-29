Un cutremur de magnitudinea 4,6 zguduie din nou Caracasul

Un cutremur de magnitudinea 4,6 a zguduit luni, din nou, capitala venezueleană, Caracas, şi statul La Guaira, potrivit Institului american de geofizică USGS, la aproape cinci zile de la un dublu seism soldat cu aproape 1.500 de morţi, informează news.ro.

Epicentrul cutremurului de luni, care a avut loc la ora locală 7.00 (14.00, ora României), a fost localizat la 27 de kilometri nord de Caraballeda, în statul La Guaira, la o adânmcime de zece kilometri, în apropierea zonei devastate de catastrofa de miercuri, potrivit USGS.

Bilanţul dublului cutremur din Venezuela a crescut duminică la 1.450 de morţi.

Aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute, potrivit ONU.

Multe imobile au fost slăbite de dublul cutremur.

Aproximativ 774 de imobile au fost afectate - dintre care 189 s-au surpat, au anunţat autorităţile.

Posibilitatea de a găsi supravieţuitori scade pe măsură ce trece timpul, potrivit experţilor.

”Operaţiunile de căutare şi salvare continuă. Am găsit persoane în viaţă (...). Ne vom păstra speranţa mereu”, a declarat preşedinta interimară Delcy Rodriguez.

Mii de salvatori - inclusiv 2.000 de străini - şi voluntari lucrează în continuare contracronometru.