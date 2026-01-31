Un cutremur slab, de magnitudine 3,2, s-a produs în judeţul Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs vineri seara, la ora 19:31, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 116,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 35 km vest de Focşani, 63 km nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km est de Braşov, 93 km sud-vest de Bârlad şi 95 km sud de Bacău, conform INCDFP.

De la începutul lunii ianuarie 2026, în România s-au înregistrat 22 de cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,3 grade, arată datele INCDFP.