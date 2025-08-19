Un om de afaceri rus vrea să înregistreze marca „Întâlnire în Alaska” după summitul Putin-Trump

Un om de afaceri rus a depus cerere la Rospatent pentru înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”, inspirată de recenta reuniune dintre Vladimir Putin şi Donald Trump în Statele Unite, a relatat marţi presa rusă, citată de EFE, care afirmă cele ce urmează.

Solicitarea a fost depusă pe 15 august, în aceeaşi zi cu summitul din Alaska. Dacă va fi aprobată, marca va putea fi utilizată pentru comercializarea de băuturi alcoolice, alimente, jucării, reviste şi alte produse.

Întâlnirea dintre Putin şi Trump, desfăşurată vineri în Alaska, a durat aproape trei ore şi s-a încheiat cu declaraţii comune în care cei doi lideri au afirmat că au făcut „progrese” pe anumite puncte, fără a anunţa însă un armistiţiu sau paşi concreţi privind războiul din Ucraina, conform sursei citate.

„Am căzut de acord asupra multor puncte, dar există şi câteva asupra cărora nu am ajuns încă la un acord”, a declarat Donald Trump, subliniind ulterior că „nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”.