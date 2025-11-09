Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Un tânăr german a câştigat 250 de milioane de dolari din tranzacţii cu petrol după invazia Rusiei în Ucraina

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 14:49

Un tânăr german a câştigat 250 de milioane de dolari din tranzacţii cu petrol după invazia Rusiei în Ucraina

Christopher Eppinger, un tânăr german de 31 de ani, a obţinut în doar doi ani şi jumătate profituri personale de peste 250 de milioane de dolari din comerţul cu petrol, profitând de tulburările de pe pieţele energetice declanşate de invazia Rusiei în Ucraina şi de sancţiunile occidentale, potrivit Financial Times.

Între 2022 şi 2025, Eppinger a tranzacţionat ţiţei în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari prin compania sa, CE Energy, operând prin intermediul unor firme din Dubai şi Kazahstan. El susţine că toate operaţiunile au respectat legislaţia internaţională şi că firma sa a încetat complet comerţul cu petrol rusesc în februarie 2025.

Tânărul trăieşte acum într-o vilă de 7 milioane de euro din Cannes, aflată în renovare de 14 milioane, şi deţine mai multe proprietăţi în Dubai, inclusiv una destinată părinţilor săi. „La început, plafonarea preţului petrolului rusesc era o cutie neagră, dar am fost sigur că pot acţiona legal”, a declarat Eppinger pentru Financial Times.

Provenit dintr-o familie de clasă mijlocie, născută în fosta Uniune Sovietică şi stabilită în Germania în anii '80, Eppinger spune că visul său din copilărie a fost să devină comerciant de petrol. „Dacă ar fi existat un embargo total, nu m-aş fi atins de Rusia”, afirmă el.

Cazul său ilustrează modul în care unii traderi independenţi au reuşit să facă averi uriaşe din volatilitatea pieţei energetice globale, într-o perioadă marcată de sancţiuni, restricţii şi ajustări geopolitice fără precedent.

