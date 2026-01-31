Ungaria: Mai multe şcoli şi instituţii publice au primit ameninţări cu bombă în ucraineană

Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a transmis MTI, citând departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK).

Poliţia judeţului Hajdu-Bihar a declarat pentru MTI că investighează aceste ameninţări, considerate posibile acte teroriste.

E-mailurile ar fi fost trimise de pe acelaşi dispozitiv, iar instituţiile au fost percheziţionate, fără ca poliţia să descopere explozibili, a precizat MTI.

Ulterior, poliţia ungară a anunţat prin MTI că verificările tuturor şcolilor şi instituţiilor publice ameninţate s-au încheiat fără incidente.

Autorităţile au mai spus pentru MTI că vor reacţiona imediat în cazul în care vor apărea noi ameninţări.

Tot vineri, poliţia ucraineană a comunicat prin MTI că a primit peste 2.000 de alerte cu bombă vizând clădiri de stat, sediile unor companii şi locuri de divertisment.

Potrivit MTI, alerte false anterioare au vizat şcoli din Kiev la începutul anului şcolar 2023, determinând verificarea a sute de instituţii.