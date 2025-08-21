Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ungaria se declară dispusă să găzduiască negocieri de pace în Războiul din Ucraina

S.B.
21 august, 14:45

Ungaria se declară dispusă să găzduiască negocieri de pace în Războiul din Ucraina

Ungaria lui Viktor Orban se declară joi dispusă să găzduiască eventuale negocieri de pace Războiul din Ucraina, prezentându-se drept singura ţară din Europa care întreţine bune relaţii atât cu Donald Trump, cât şi cu Vladimir Putin, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, un lucru care nu este uşor din cauza relaţiilor Ungariei cu Rusia, în declaraţii făcute miercuri şi difuzate joi, potrivit news.ro.

”Dacă este nevoie de noi, noi suntem disponibili (...) şi vom asigura condiţii adecvate, echiabile şi sigure unor asemenea negocieri”, anunţă într-o emisiune difuzată pe reţele de socializare ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto.

”Nu cunosc niciun politician european, în prezent, în afară de Viktor Orban, care să poată discuta ca de la egal la egal” cu Trump şi Putin, adaugă el.

Szijjarto laudă ”o cooperare unică în Europa”.

El reacţiona în urma unor informaţii de presă care evocau Budapesta ca posibil loc al unui summit tripartit Putin-Trump-Zelenski, o opţiune lăsată deschisă de către Washington.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat însă reticent faţă de acest lucru în declaraţii difuzate joi.

Organizarea unei reuniuni la Budapesta ”nu este uşoară”, ţinând cont de apropierea între Ungaria şi Rusia, a subliniatv el.

Zelenski preferă ”o întâlnire într-o Europ neutră”, în Elveţia sau Austria.

El a citat de asemenea Turcia, unde au avut loc ultimele negocieri bilaterale ruso-ucrainene, soldate cu eşecuri.

Relaţiile Kievului cu Budapesta sunt extrem de tensionate.

Viktor Orban se opune oricărei ajutări militare a Ucrainei şi aderării Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) care, în opinia sa, ar ”ruina” blocul european.

Orban îşi acuză vecinul de încălcarea drepturilor minorităţii ungare.

Liderul naţionalist ungar a organizat o consultare naţională cu scopul de a opri aderarea Ucrainei la UE şi a pus afişe în Ungaria prin care-lo ironizează pe Volodimir Zelenski.

Budapesta rămâne asociată unui episod dureros pentru Kiev.

În fosta republică sovietică ungară, în 1994, s-a încheiat un acord - Memorandumul de la Budapesta - prin care Ucraina ceda Rusiei armamentul nuclear sovietic stocat pe teritoriul uvcrainean.

Volodimir Zelenski consideră că Ucraina predat armamentul nuclear ”fără să primească nimic în schimb”.

”Ar fi trebuit să le dăm în schimbul (aderării Ucrainei la) NATO”, îşi exprima regretul, în octombrie, Zelenski.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 15:07)

    aici s ar putea sa incerce zebelitului sa i asasineze pe Trump si Putin, la asta se pricepe cel mai bine, uite ce a facut din ucraina si poporul amarat pe care il chinuie si asasineaza,

    atentie mare 

adb