UniCredit Bank a lansat în România patru noi fonduri onemarkets

UniCredit Bank extinde portofoliul de produse de investiţii disponibile pe piaţa din ţara noastră prin lansarea unei noi serii de fonduri onemarkets Fund, disponibile prin reţeaua proprie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Cele patru fonduri vizează teme globale de creştere şi oferă investitorilor români acces la soluţii profesionist gestionate, adaptate profilurilor de risc şi interesului tot mai ridicat pentru investiţii tematice, sustenabile şi diversificate.

Printre fondurile lansate se numără onemarkets Rockefeller Global Innovation Fund, care investeşte în companii inovatoare din domenii precum tehnologie, sănătate, demografie şi decarbonizare, şi onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund, concentrat pe industrii ce beneficiază de extinderea duratei de viaţă, turism şi lifestyle.

De asemenea, onemarkets UC European Equity Stars Fund se axează pe acţiuni europene selecţionate pe baza unor criterii de calitate şi sustenabilitate ESG, iar onemarkets UC Global Multibrand 60/90 Fund oferă o structură flexibilă de portofoliu, cu ponderi diferite de acţiuni (60% sau 90%) şi componentă diversificată de echilibrare a riscului.

„În contextul în care clienţii români caută tot mai mult expunere la teme universale sau către investiţii tematice bine plasate, considerăm oportun să oferim soluţii care să combine expertiza globală a Grupului UniCredit cu know-how-ul celor mai importanţi manageri din lume”, a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreşedinte Executiv Retail în cadrul UniCredit Bank.

Noile fonduri întăresc poziţionarea UniCredit Bank ca partener strategic în planificarea financiară a clienţilor, nu doar ca furnizor de produse bancare tradiţionale.