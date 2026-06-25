Universitatea din Bucureşti, liderul învăţământului superior autohton în clasamentul QS 2027

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Universitatea din Bucureşti (UB) îşi păstrează statutul de cea mai bine clasată instituţie de învăţământ superior din România în ediţia 2027 a QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings, chiar dacă a coborât în clasament din intervalul 761-770, ocupat în 2026, în banda 801-850. Datele arată că performanţa universităţii este susţinută în special de inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, reputaţia în rândul angajatorilor, colaborările internaţionale în cercetare şi politicile de sustenabilitate.

• Universitatea Babeş-Bolyai rămâne pe locul al doilea

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca se menţine în topul instituţiilor academice româneşti, însă evoluţia sa a fost diferită. Dacă în 2025 ocupa intervalul 781-790, iar în 2026 urcase până la 761-770, la egalitate cu Universitatea din Bucureşti, în ediţia 2027 UBB coboară în segmentul 851-900, rămânând însă a doua universitate din România în clasamentul QS.

• Cum a evoluat prezenţa României în ultimii trei ani

În ediţia din 2025, România era reprezentată de 13 universităţi. Universitatea din Bucureşti ocupa poziţiile 801-850, iar UBB se afla în intervalul 781-790. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara erau incluse în segmentul 1201-1400, iar Universitatea din Craiova şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu figurau în categoria 1401+. Alte instituţii, precum Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti, completau prezenţa românească în clasament.

Anul 2026 a adus un progres pentru primele două universităţi ale ţării. Atât UB, cât şi UBB au urcat în intervalul 761-770, în timp ce Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a avansat în banda 1001-1200. Ediţia 2027 consemnează însă o diminuare a prezenţei româneşti. Numărul universităţilor incluse în clasament a scăzut la opt, faţă de zece în 2026 şi treisprezece în 2025. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a revenit în intervalul 1201-1400, Universitatea de Vest din Timişoara şi-a menţinut poziţia, iar POLITEHNICA Bucureşti a urcat în aceeaşi categorie. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea Transilvania din Braşov se regăsesc în continuare în segmentul 1401+. Reducerea numărului de universităţi româneşti prezente în QS sugerează că performanţele punctuale ale câtorva instituţii nu se transformă încă într-un progres consistent la nivelul întregului sistem universitar.

• Poziţiile universităţilor în Europa

În clasamentul european QS 2027, Universitatea din Bucureşti se află pe locul 254, iar Universitatea Babeş-Bolyai pe locul 272. Urmează: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - locul 426; Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti - locul 438; Universitatea de Vest din Timişoara - locul 446; Universitatea Transilvania din Braşov - locul 476; Academia de Studii Economice din Bucureşti - locul 488. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi sunt plasate în intervalul 501-510, în timp ce alte instituţii româneşti se regăsesc în segmentele 551-600 şi 601+.

Cine domină clasamentul mondial

Primele zece poziţii ale QS World University Rankings 2027 sunt ocupate de instituţii din Statele Unite, Marea Britanie, Elveţia şi Singapore: Massachusetts Institute of Technology (MIT); Imperial College London şi Stanford University; University of Oxford; Harvard University; University of Cambridge; California Institute of Technology; ETH Zurich; University College London; National University of Singapore.