Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UNPIR critică plafonarea onorariilor practicienilor în insolvenţă şi avertizează asupra riscurilor de neconstituţionalitate

A.B.
Miscellanea / 29 august, 17:08

UNPIR critică plafonarea onorariilor practicienilor în insolvenţă şi avertizează asupra riscurilor de neconstituţionalitate

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) atrage atenţia asupra faptului că unele intervenţii legislative pregătite de Guvern în materia insolvenţei ridică probleme de constituţionalitate şi de conformitate cu normele privind libera concurenţă, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Organizaţia susţine că măsura plafonării onorariilor practicienilor, menţinută în proiectul final chiar dacă termenul de aplicare a fost extins de la 12 la 18 luni, reprezintă o imixtiune a statului în mecanismul de formare liberă a preţurilor. „Plafonarea nu reflectă realităţile procedurii de insolvenţă şi afectează principiile economiei de piaţă”, arată UNPIR.

Potrivit instituţiei, durata procedurilor depinde de factori obiectivi - precum încărcarea instanţelor şi soluţionarea contestaţiilor - şi nu de activitatea efectivă a practicienilor. De aceea, stabilirea unor remuneraţii administrative ar fi nejustificată, în condiţiile în care acestea se negociază direct între creditori şi practicieni.

UNPIR precizează că a transmis Guvernului observaţii tehnice şi a participat la consultări instituţionale alături de vicepremierul Tanczos Barna, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor şi ANAF. Totuşi, obiecţiile formulate nu au fost integrate în proiectul legislativ.

„Scopul declarat al modificărilor vizează creşterea gradului de colectare a creanţelor fiscale şi combaterea utilizării abuzive a procedurii de insolvenţă. Plafonarea onorariilor nu vizează aceste scopuri şi nu reflectă realităţile procedurii”, avertizează organizaţia.

Proiectul de modificare urmează să fie adoptat de Guvern şi trimis Parlamentului pentru procedura de asumare. UNPIR îşi exprimă speranţa că, în această etapă, vor fi corectate prevederile care ridică probleme de legalitate şi constituţionalitate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb