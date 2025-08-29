UNPIR critică plafonarea onorariilor practicienilor în insolvenţă şi avertizează asupra riscurilor de neconstituţionalitate

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) atrage atenţia asupra faptului că unele intervenţii legislative pregătite de Guvern în materia insolvenţei ridică probleme de constituţionalitate şi de conformitate cu normele privind libera concurenţă, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Organizaţia susţine că măsura plafonării onorariilor practicienilor, menţinută în proiectul final chiar dacă termenul de aplicare a fost extins de la 12 la 18 luni, reprezintă o imixtiune a statului în mecanismul de formare liberă a preţurilor. „Plafonarea nu reflectă realităţile procedurii de insolvenţă şi afectează principiile economiei de piaţă”, arată UNPIR.

Potrivit instituţiei, durata procedurilor depinde de factori obiectivi - precum încărcarea instanţelor şi soluţionarea contestaţiilor - şi nu de activitatea efectivă a practicienilor. De aceea, stabilirea unor remuneraţii administrative ar fi nejustificată, în condiţiile în care acestea se negociază direct între creditori şi practicieni.

UNPIR precizează că a transmis Guvernului observaţii tehnice şi a participat la consultări instituţionale alături de vicepremierul Tanczos Barna, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor şi ANAF. Totuşi, obiecţiile formulate nu au fost integrate în proiectul legislativ.

„Scopul declarat al modificărilor vizează creşterea gradului de colectare a creanţelor fiscale şi combaterea utilizării abuzive a procedurii de insolvenţă. Plafonarea onorariilor nu vizează aceste scopuri şi nu reflectă realităţile procedurii”, avertizează organizaţia.

Proiectul de modificare urmează să fie adoptat de Guvern şi trimis Parlamentului pentru procedura de asumare. UNPIR îşi exprimă speranţa că, în această etapă, vor fi corectate prevederile care ridică probleme de legalitate şi constituţionalitate.