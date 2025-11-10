URBB | Tuborg România îşi extinde portofoliul premium

United Romanian Breweries Bereprod (URBB), cunoscută ca Tuborg România, anunţă extinderea şi consolidarea portofoliului său premium prin introducerea brandului japonez KIRIN ICHIBAN şi prin relansarea brandului italian Angelo Poretti, potrivit unui comunicat al companiei.

Cu o moştenire care datează din 1888, KIRIN ICHIBAN reprezintă peste un secol de tradiţie japoneză în arta fabricării berii. Produsă prin metoda exclusivă First Press (Ichiban Shibori), care extrage doar esenţa cea mai pură a malţului, berea KIRIN ICHIBAN este distribuită în peste 40 de ţări din întreaga lume.

Yoav Bar, Preşedintele URBB | Tuborg România, a declarat: ”Prin introducerea KIRIN ICHIBAN şi relansarea Angelo Poretti, URBB oferă un portofoliu complet şi echilibrat de beri, care completează perfect orice meniu. Obiectivul nostru este să răspundem cerinţelor partenerilor din sectorul gastronomic cu o soluţie completă, în care fiecare bere să amplifice experienţa culinară - de la restaurante casual până la restaurante fine dining”.

La râdul său, Simona Potecu, Vicepreşedinte Marketing URBB | Tuborg România, a afirmat: ”Construim zi de zi un portofoliu care oferă soluţii pentru orice ocazie, gust sau context de consum”.

URBB | Tuborg România este unul dintre cei mai mari producători de bere de pe piaţa locală şi singurul berar din Bucureşti dezvoltat printr-o investiţie greenfield. În prezent, portofoliul său include mărcile de bere Tuborg, Carlsberg, Skol, Holsten, Guinness, Kilkenny, Weihenstephan, Grimbergen, 1664 Blanc, Angelo Poretti, Bucur, Kirin Ichiban, cidrul Somersby, precum şi Granini pe piaţa băuturilor răcoritoare.