Ursula von der Leyen: ”Europa elaborează planuri destul de precise pentru trimiterea de trupe în Ucraina”

Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru desfăşurarea unei trupe multinaţionale în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul capacităţilor SUA, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit news.ro.

„Preşedintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezenţă americană ca parte a sprijinului”, a declarat Von der Leyen pentru FT, adăugând că „acest lucru a fost foarte clar şi afirmat în repetate rânduri”.

Desfăşurarea ar urma să includă potenţial zeci de mii de trupe sub conducere europeană, cu sprijinul Statelor Unite, inclusiv sisteme de control şi comandă şi resurse de informaţii şi supraveghere. Acest acord a fost convenit la o întâlnire între preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni de rang înalt, care a avut loc luna trecută, se arată în raport.

Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte şi Von der Leyen, sunt aşteptaţi să se reunească joi la Paris, la invitaţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuţiile la nivel înalt privind Ucraina, a transmis FT, citând trei diplomaţi informaţi cu privire la aceste planuri.

Ursula von der Leyen va ajunge luni în România, la Constanţa, ea urmând să aibă întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu oficiali ai Armatei.