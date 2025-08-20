Vaccin revoluţionar cu ARNm împotriva febrei aftoase

English Version

O echipă de oameni de ştiinţă din Germania a reuşit să dezvolte şi să testeze cu succes primul vaccin cu ARNm împotriva febrei aftoase (FMD), o boală extrem de contagioasă pentru animalele cu copite despicate. Anunţul a fost făcut luni de Institutul Friedrich Loeffler, conform agenţiei DPA.

• De la COVID-19 la protecţia animalelor

Noul vaccin foloseşte aceeaşi tehnologie ARNm care a stat la baza imunizărilor împotriva COVID-19. Spre deosebire de vaccinurile tradiţionale împotriva FMD, care necesită producerea şi inactivarea unor cantităţi mari de virus viu - proces realizat doar în condiţii stricte de biosecuritate - metoda mRNA se bazează pe fragmente din codul genetic viral. Acestea declanşează un răspuns imun fără a fi nevoie de manipularea virusului întreg.

• Teste promiţătoare pe animale mari

Experimentele au fost realizate într-un laborator veterinar de înaltă securitate, pe insula Riems din Marea Baltică, lângă Greifswald. Douăzeci şi patru de vaci au fost expuse la virus, dintre care 18 au fost vaccinate anterior cu două doze de vaccin mRNA. Rezultatele au fost clare: Niciun animal vaccinat nu a dezvoltat simptome de boală; Animalele vaccinate au eliminat o cantitate mult mai mică de virus decât cele nevaccinate; Răspândirea bolii ar putea fi blocată complet, susţin cercetătorii. Acesta este primul test reuşit pe animale mari al unui vaccin de tip ARNm împotriva febrei aftoase.

• Colaborare internaţională şi interes strategic

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu companii din Statele Unite şi Australia. Interesul Australiei este major: ţara are o industrie zootehnică de miliarde de dolari, dar interzice utilizarea virusului viu pe teritoriul său. Astfel, vaccinul pe bază de ARNm reprezintă o alternativă viabilă şi sigură.

• O boală devastatoare pentru ferme, dar inofensivă pentru oameni

Febra aftoasă este una dintre cele mai contagioase boli ale animalelor cu copite despicate (vaci, porci, oi, capre). Deşi nu prezintă niciun risc pentru oameni, provoacă suferinţă animalelor şi pierderi economice uriaşe. În multe cazuri, animalele infectate sunt sacrificate pentru a opri răspândirea virusului.

• Următorul pas: aprobarea şi extinderea testelor

Cercetătorii avertizează că mai sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea eficienţei şi siguranţei vaccinului înainte de a trece la etapa de aprobare şi utilizare pe scară largă. Totuşi, rezultatele obţinute până acum dau speranţe pentru o schimbare radicală în modul în care fermierii şi autorităţile veterinare vor putea controla viitoarele focare.