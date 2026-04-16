Vastint România semnează primul contract de închiriere pentru faza a doua a Timpuri Noi Square

Vastint România, parte a VASTINT Group, o companie imobiliară internaţională cu peste 36 de ani de experienţă în domeniul real estate, anunţă semnarea primului contract de închiriere pentru a doua fază a proiectului Timpuri Noi Square.

SCOR, un important reasigurator global, a ales acest proiect pentru sediul permanent al operaţiunilor sale în România, proiect în care va ocupa un spaţiu de 3.250 m².

SCOR, un lider global în reasigurări cu sediul la Paris, oferă clienţilor săi o gamă diversificată şi inovatoare de soluţii şi servicii de reasigurare şi asigurare, menite să controleze şi să gestioneze riscurile. În 2025, Grupul a generat prime în valoare de 18,7 miliarde de euro şi a deservit clienţi din peste 150 de ţări, printr-o reţea de peste 35 de birouri la nivel global.

Recent, SCOR a ales Business Garden Bucharest, parte, de asemenea, din portofoliul Vastint România, pentru deschiderea primului său birou din România, unde ocupă în prezent un spaţiu de 2.320 m². Compania îşi va desfăşura activitatea aici până în vara anului viitor, când este programată relocarea în Timpuri Noi Square, faza a doua, într-un spaţiu extins.

„Semnarea acestui acord de pre-închiriere cu SCOR pentru următoarea fază a proiectu-lui Timpuri Noi Square marchează o continuare naturală a unui parteneriat început în cadrul propriului nostru portofoliu. El reflectă o dezvoltare organică, construită pe încre-dere şi o viziune comună pentru medii de lucru de înaltă calitate. La Vastint România, preţuim relaţiile pe termen lung şi încrederea pe care chiriaşii noştri o au în noi şi ne men-ţinem angajamentul de a le sprijini creşterea. Punem accent pe o atitudine flexibilă şi pe o colaborare strânsă cu partenerii noştri, pentru a găsi cele mai adecvate soluţii pe măsură ce nevoile şi cerinţele lor se schimbă. Suntem încântaţi să vedem că această colaborare continuă şi să sprijinim SCOR în următoarea etapă a dezvoltării lor în Româ-nia. În acelaşi timp, suntem în discuţii avansate cu alte câteva companii interesate de proiectul Timpuri Noi Square Faza 2, ceea ce confirmă încă o dată atractivitatea proiec-tului nostru emblematic.” , a declarat Antoniu Panait, Managing Director Vastint România.

„SCOR Bucureşti are o direcţie clară de a construi o echipă puternică şi de a-şi extinde capabilităţile, cu obiectivul de a avea un impact semnificativ la nivel global. Pentru a susţine acest demers, este esenţial un spaţiu de lucru care să faciliteze cu adevărat colaborarea, performanţa şi conexiunea. Decizia de a ne muta anul viitor într-un spaţiu mai mare reflectă încrederea în succesul pe piaţa din România, precum şi angajamentul pe termen lung de a ne extinde prezenţa locală. În acelaşi timp, acest pas consolidează parteneriatul pe termen lung cu Vastint România, un dezvoltator care înţelege şi susţine constant nevoile aflate în continuă evoluţie. Standardele ridicate de sustenabilitate ale proiectului, infrastructura modernă şi puternicul sentiment de comunitate îl fac o alegere firească pentru noi”, a declarat Andrei Romanescu, General Manager SCOR Bucureşti.

Tranzacţia de închiriere a fost facilitată de CBRE România.

„Suntem onoraţi că am reprezentat SCOR, un lider global în reasigurări, pe parcursul procesului său strategic de intrare pe piaţa din România, o mişcare care consolidează statutul ţării ca destinaţie de top pentru jucătorii financiari internaţionali. CBRE a oferit consultanţă end-to-end pe durata unui proces de 16 luni, de la analiza iniţială până la livrarea soluţiilor de birouri temporare şi permanente. Am utilizat instrumente avansate de analiză a locaţiei, modele de calcul al timpului de deplasare, inclusiv măsurarea emisiilor de carbon asociate transportului pentru fiecare opţiune analizată. Această abordare bazată pe date a permis SCOR să transforme obiectivele ESG într-o realitate concretă, asigurând în acelaşi timp un spaţiu de lucru de înaltă calitate, într-o piaţă în care rata de neocupare în zonele centrale a ajuns la valori de o singură cifră. Această tranzacţie de pre-închiriere de referinţă reflectă cererea puternică pentru spaţii premium, bine conectate, care a definit piaţa de birouri din Bucureşti în ultimele 18 luni”, au declarat consultanţii CBRE, Vlad Damian, Head of Investor Leasing, şi Ana Vicoveanu, Senior Office Consultant.