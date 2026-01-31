Venezuela îşi exprimă solidaritatea faţă de Cuba şi respinge măsurile punitive ale SUA

Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri "solidaritatea" faţă de Cuba, criticând "măsurile punitive" şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, informează AFP.

Autorităţile de la Caracas au transmis într-un comunicat al Ministerului de Externe că Venezuela respinge decretul prezidenţial emis de guvernul SUA, care urmăreşte „impunerea de măsuri punitive ţărilor care decid să menţină relaţii comerciale legitime cu Cuba”.

„Venezuela îşi exprimă solidaritatea faţă de poporul cubanez”, se arată în acelaşi comunicat.

Socialistă de la conducerea sa din 1999, Venezuela a fost unul dintre principalii furnizori de petrol ai Cubei, aminteşte AFP.

Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care prevede că Statele Unite „ar putea” impune taxe vamale ţărilor care vând petrol Cubei, invocând o „ameninţare excepţională” la adresa securităţii naţionale americane.

Trump a cerut Cubei să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”, fără a preciza detalii despre ceea ce vrea să obţină printr-un astfel de acord, potrivit sursei citate.