Venezuela reia exporturile de petrol, după blocajul legat de embargoul SUA

S.B.
Internaţional / 14 ianuarie, 08:34

Venezuela a demarat redeschiderea unor sonde de petrol pe care le închisese împreună cu partenerii săi de joint-venture în contextul embargoului strict impus de administraţia americană, iar exporturile de ţiţei au fost reluate, conform surselor apropiate operaţiunilor şi datelor publicate marţi, informează news.ro.

După ce exporturile de petrol ale ţării aproape că s-au oprit în decembrie, cu excepţia unor livrări limitate efectuate de Chevron sub o autorizaţie americană, Venezuela a văzut producţia sa de ţiţei scăzând la aproximativ 880.000 de barili pe zi săptămâna trecută, de la circa 1,16 milioane bpd la sfârşitul lui noiembrie. În plus, producţia din principalul său bazin petrolier din Orinoco a coborât semnificativ, de la 675.000 bpd la aproximativ 410.000 bpd.

Reluarea exporturilor a fost marcată luni seară de plecarea a două superpetroliere din apele venezuelene cu aproximativ 1,8 milioane de barili de ţiţei fiecare, în ceea ce ar putea reprezenta primele livrări în cadrul unui posibil acord de 50 de milioane de barili între Caracas şi Washington.

Navele se îndreptau spre zona Caraibelor, unde companiile petroliere folosesc, de regulă, terminale de depozitare închiriate.

Reluarea exporturilor intervine după ce livrările au fost aproape anihilate în urma blocadei maritime şi a presiunii crescute din partea administraţiei americane, care a vizat uşurarea tranzacţiilor de petrol venezuelean sub controale stricte.

Reuters precizează că reluarea exporturilor a permis, de asemenea, redeschiderea unor foraje care fuseseră oprite în această perioadă.

Această evoluţie are loc într-un moment de schimbări rapide pentru industria petrolieră venezueleană, afectată de sancţiuni, reducerea dramatică a exporturilor şi intervenţii diplomatice şi economice coordonate de SUA pentru a scoate ţiţeiul blocat din rezervoare şi a permite reintegrarea sa pe pieţele internaţionale.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de prostul scolii în data de 14.01.2026, 09:53)

    exporturile in contul libertatea,vor primi tinichele noi pt petrol!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de prostul scolii în data de 14.01.2026, 09:56)

    cum ar fi ca dupa ce dam drumul la Neptun deep,sa vina cineva ,sa l rapeasca pe Nicusor Dan si sa zica ,ca de acum imi dai mie gazele si ti le platesc eu,mai ales dandu ne tinichele militare la schimb?

    daca se intampla in Venezuela,e f democratic,daca s ar intampla la noi,cum ar fi? 

