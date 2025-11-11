Vertiv va furniza infrastructura AI-ready pentru noul centru de date Digital Realty din Italia

Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructura digitală critică, va furniza soluţii de nouă generaţie pentru ROM1, primul centru de date al Digital Realty din Italia, cu o capacitate planificată de peste 3 MW, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Acordul extinde parteneriatul dintre cele două companii, deja implementat în proiecte similare din Paris, Madrid şi Amsterdam, şi vizează integrarea unei infrastructuri avansate de răcire şi alimentare energetică, concepute pentru medii de calcul de înaltă performanţă (HPC).

Facilitatea ROM1, a cărei deschidere este planificată pentru 2027, va funcţiona ca un centru carrier-neutral, optimizat pentru sarcini bazate pe inteligenţă artificială (AI) şi machine learning (ML). Proiectul va utiliza sisteme inovatoare de free-cooling, care valorifică climatul Romei, precum şi soluţii de management energetic de înaltă eficienţă.

„Roma devine o poartă strategică pentru infrastructura digitală ce leagă Europa de regiunea Mediteraneană. Tehnologiile de ultimă generaţie alese pentru ROM1 vor transforma această facilitate într-un hub strategic pentru inteligenţa artificială”, a declarat Alessandro Talotta, Managing Director Italia, Digital Realty.

La rândul său, Karsten Winther, preşedinte EMEA al Vertiv, a subliniat că „adoptarea accelerată a aplicaţiilor de inteligenţă artificială duce la o nevoie crescută de infrastructuri tot mai sofisticate. Soluţiile noastre sunt proiectate pentru scalabilitate şi eficienţă pe termen lung.”

ROM1 va fi conectat la principalele oraşe mediteraneene prin reţele de fibră optică şi cabluri submarine, consolidând poziţia Romei ca hub digital regional. Planurile includ extinderea conectivităţii spre Barcelona, începând cu 2026, completând reţeaua centrelor Digital Realty din Marsilia, Atena şi Creta.