Veteranii NATO, despre declaraţiile lui Trump: „Am plătit cu sânge pentru această alianţă”

Veterani NATO din mai multe ţări europene au reacţionat dur la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump despre războiul din Afganistan, acuzându-l că a minimalizat rolul şi sacrificiul trupelor aliate, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, politicieni de rang înalt s-au alăturat criticilor, biroul prim-ministrului britanic afirmând că Trump „a greşit când a diminuat rolul trupelor NATO” în timpul celor două decenii de război împotriva talibanilor.

„Aşteptăm scuze pentru această declaraţie”, a declarat Roman Polko, general polonez în rezervă şi fost comandant al forţelor speciale, care a servit în Afganistan şi Irak, într-un interviu acordat Reuters. Trump a „întrecut măsura”, a adăugat el. „Am plătit cu sânge pentru această alianţă. Ne-am sacrificat cu adevărat propriile vieţi”, a spus generalul.

Richard Moore, fostul şef al serviciului britanic de informaţii MI6, a declarat că, la fel ca mulţi ofiţeri MI6, a operat în medii periculoase alături de colegii „curajoşi şi foarte apreciaţi” din CIA şi că a fost mândru să facă acest lucru alături de cel mai apropiat aliat al Marii Britanii, a informat Reuters.

Conform tratatului de fondare a NATO, membrii sunt obligaţi să respecte clauza de apărare colectivă, Articolul 5, care tratează un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor, a amintit sursa citată, care a subliniat că această clauză a fost invocată o singură dată, după atacurile din 11 septembrie 2001 asupra New Yorkului şi Washingtonului. Aliaţii europeni au răspuns, alăturându-se misiunii conduse de SUA în Afganistan.