Vicepreşedintele Iranului: „Rezultatul negocierilor depinde de poziţia delegaţiei americane”

Rezultatul negocierilor dintre Statele Unite şi Iran depinde de poziţia pe care o vor adopta reprezentanţii americani, a transmis vicepreşedintele Iranului, într-o postare publicată pe platforma X.

„Dacă vom negocia la Islamabad cu reprezentanţi care pun pe primul plan interesele Americii, este probabil să se ajungă la un acord benefic pentru ambele părţi şi pentru întreaga lume. Însă dacă ne vom confrunta cu reprezentanţi care pun pe primul plan interesele Israelului, nu va exista niciun acord; vom continua să ne apărăm cu şi mai multă fermitate, iar lumea va suporta costuri mai ridicate”, a afirmat oficialul iranian, potrivit postării citate.

Mesajul sugerează că partea iraniană leagă posibilitatea ajungerii la un acord de modul în care este definit interesul strategic al delegaţiei americane, indicând totodată riscul unei intensificări a confruntării în absenţa unui rezultat diplomatic.