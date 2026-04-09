Victor Negrescu: „Propunem o taxă de 1% la nivel european pentru jocurile de noroc şi pariurile online”

Comisia Europeană nu găseşte veniturile pentru bugetul de 2 trilioane euro propus pentru perioada 2028-2034 şi, cum taxele propuse de instituţia respectivă nu sunt pe placul statelor membre, grupurile politice din Parlamentul European şi membrii Comitetului pentru bugete caută soluţii. Una dintre ele a fost avansată zilele acestea de Alianţa Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), care a fost propusă de Victor Negrescu, vicepreşedintele Parlamentului European.

Victor Negrescu a precizat ieri, la Bruxelles, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii mass-media din România: „În primul rând, pentru a avea aceste resurse proprii europene sau taxe europene, este nevoie de unanimitate la nivelul Consiliului. În prezent, din nefericire, nu există această unanimitate pentru anumite taxe, cum e aceea pe tutun, taxă care este criticată şi de România. Critica principală care vine dinspre statele membre este că aceste taxe europene nu fac decât să ia din bugetele naţionale şi nu sunt taxe europene. În consecinţă, sunt autorul unei propuneri de a introduce o taxă europeană aplicată industriei jocurilor de noroc şi pariurilor online. Dacă se aplică o taxă de 1%, s-ar putea colecta până la 4 miliarde de euro anual (28 de miliarde pe întreg exerciţiul financiar) pentru a finanţa educaţia, tineretul şi acţiunile de prevenţie. Am venit cu propunerea pe care am încercat-o mai devreme; există şi propunerea de a avea o taxă pentru servicii digitale. Există o serie de propuneri pentru taxarea inclusiv a mecanismului ETS, datorită faptului că există actori care, pe bursă, fructifică acest mecanism şi au profituri uriaşe ce nu sunt taxate corespunzător la nivel european. Ce am reuşit să obţinem în raportul pe care îl va vota Parlamentul European este să spunem foarte clar Comisiei Europene şi Consiliului că, dacă anumite taxe din cele propuse nu sunt agreate, Comisia şi statele membre trebuie să se angajeze să înlocuiască acele venituri cu alte venituri pe care eventual le-ar gândi”.

Vicepreşedintele Parlamentului European a mai afirmat că, în discuţiile purtate ieri cu mai mulţi colegi miniştri social-democraţi, a fost avansată ideea refinanţării Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit celor declarate de Victor Negrescu, grupul S&D ar dori ca rambursarea creditului luat de UE pentru MRR să fie rostogolită, pentru a lăsa mai multe resurse pentru nevoile actuale ale statelor membre.