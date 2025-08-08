Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Victoria Stoiciu (PSD), despre intenţia de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: "Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”

I.S.
Politică / 8 august, 18:04

Victoria Stoiciu (PSD), despre intenţia de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: "Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a criticat vineri intenţia Guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând executivul de o tot mai accentuată „sensibilitate” faţă de lobby-ul privat, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a senatoarei.

„«Sensibilitatea» Guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă. După ce a «păsuit» industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd”

Stoiciu a continuat: „De fapt, Pilonul II n-a fost niciodată despre oameni, ci despre fonduri. De la început, arhitectura lui a fost croită în jurul unor idei convenabile administratorilor: contribuţie obligatorie, unde banii curg indiferent de încrederea oamenilor în sistem, comisioane ridicate, condiţii discutabile. Acum se apasă pe acceleraţie. Eliminarea retragerii integrale şi împingerea către rente viagere derizorii nu protejează «viitorul pensionarului»; protejează interesul financiar al administratorilor”.

„Politic vorbind, e un autogol: companiile nu votează. Oamenii votează. Nu mai departe de 2028”, a avertizat senatoarea.

Declaraţiile vin în contextul în care Guvernul a discutat vineri, în şedinţă, în primă lectură, proiectul de lege privind plata pensiilor private, la 17 ani de la împrementarea Pilonului II de pensii în România. Legea urmează să îndoiască sistemul actual provizoriu.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria că limitarea la 25% a retragerilor unice din Pilonul II şi eşalonarea restului de plată pe o perioadă de 10 ani sunt măsuri necesare „pentru că ne îndreptăm spre un vârf de sarcină în 2030”.

„În acest an, circa 80.000 de persoane au îndeplinit condiţiile de pensionare. Vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”, a declarat Petrescu.

„Nu există nicăieri în Europa să poţi să-ţi retragi toţi banii din fondul de pensii”, a mai precizat şeful ASF, revenind apoi cu menţiunea că „există posibilitatea de a retrage integral dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”.

Petrescu a subliniat că „pensia, prin definiţie, presupune o plată eşalonată”, iar modul de plată trebuie să reflecte acumularea graduală din timpul activităţii profesionale.

El a mai adăugat că acest proiect este considerat prioritar de către OCDE şi că legea ar fi trebuit să apară încă de acum 17 ani: „Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private şi nu poate fi net diferit de ce vedem în pieţele financiare mai mature”.

Petrescu a anunţat, de asemenea, extinderea consultării publice pe marginea acestui proiect de lege.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord



  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 18:37)

    modul tau elegant de a spune ca bouljean este corupt pana in maduva, frumos, asa este, este corupt pana in maduva el si tot guvernul.

    un hot de camioane este si va fi doar un hot de camioane tot timpul, nimic mai mult, orice titulatura i-ai da - sef de stat, premier, academician, dumnezeu...

    ardelanul prost de bh intrece psd in coruptie si jaful banului public. 

    

    

