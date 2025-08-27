Vienna Insurance Group raportează creştere de 8,7% a primelor brute şi profit înainte de impozitare de 531,4 milioane euro în S1 2025

„Şi în prima jumătate a anului 2025 am reuşit să obţinem rezultate foarte bune. Evoluţia pozitivă din primele şase luni, cu creşteri atât la nivelul primelor, cât şi al profitului, confirmă că suntem poziţionaţi ideal în Europa Centrală şi de Est. Capitalizarea noastră solidă ne permite să valorificăm oportunităţile atractive de creştere din pieţele în care activăm”, a declarat Hartwig Löger, CEO al Vienna Insurance Group, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În prima jumătate a anului 2025, volumul total al primelor brute subscrise a înregistrat o creştere considerabilă de 8,7% faţă de anul precedent, ajungând la 8,569 miliarde de euro. Toate liniile de business au înregistrat creşteri, cele mai mari rate de creştere provenind din asigurările de viaţă fără participare la profit (+32,7%) şi asigurările de viaţă de tip unit-linked şi index-linked (+26,4%). Asigurările de sănătate (+15,0%) şi asigurările RCA (+12,5%) au consemnat, de asemenea, creşteri de două cifre. Şi la nivelul pieţelor s-au înregistrat creşteri de două cifre pe segmentul Pieţe Speciale (+19%), Turcia (+23,8%) având cea mai mare contribuţie la această evoluţie, în Polonia (+15,2%) şi în Regiunea ECE Extinsă (+10,1%), unde România (+14,4%) şi Ţările Baltice (+10,7%) au avut un rol determinant. Primele au crescut cu 6,7% în Republica Cehă şi cu 5,2% în Austria.

Conform comunicatului, veniturile din asigurări au ajuns la 6,396 miliarde de euro (+8,1%). Această creştere este în principal rezultatul dezvoltării pe segmentul asigurărilor de proprietăţi şi răspunderi în Regiunea ECE Extinsă (în special în Slovacia, Bulgaria, România, Ţările Baltice, Croaţia şi Serbia) şi pe segmentul Pieţe Speciale (în special Turcia).

Profitul înainte de impozitare a urcat la 531,4 milioane de euro în prima jumătate a anului 2025. Creşterea semnificativă de 10,5% faţă de anul precedent a fost susţinută parţial de o scădere considerabilă a nivelului general al daunelor. Rezultatele din Polonia (+51,3%) şi Republica Cehă (+18,4%) au contribuit cel mai mult la această evoluţie.

Rentabilitatea anualizată a capitalului propriu la nivel operaţional a crescut de la 16,4% la sfârşitul lui 2024 la 18,9%.

Rata combinată netă pentru prima jumătate a anului 2025 s-a îmbunătăţit la 91,9% (prima jumătate a anului 2024: 93,3%), datorită costurilor semnificativ mai reduse generate de daunele provocate de fenomene meteo nefavorabile şi catastrofe naturale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Republica Cehă (90,3% şi -4,3 puncte procentuale) şi Polonia (90,6% şi -4,2 puncte procentuale) au înregistrat în mod special o evoluţie pozitivă

Potrivit sursei, marja de servicii contractuale, cuprinzând în principal asigurări de viaţă şi sănătate pe termen lung, a însumat 6,013 miliarde de euro la 30 iunie 2025. Aceasta corespunde unei creşteri de 8,9% faţă de anul precedent.

Rata de solvabilitate a Grupului s-a menţinut la un nivel foarte ridicat la finalul primei jumătăţi a anului 2025, ajungând la 278% (inclusiv măsurile tranzitorii). Grupul continuă să demonstreze o capitalizare foarte solidă.

La 30 iunie 2025, portofoliul total de investiţii era de 45,6 miliarde de euro (la sfârşitul lui 2024: 44,6 miliarde de euro). Creşterea de 2,3% se datorează în principal investiţiilor mai mari în portofoliul de obligaţiuni şi aprecierii valorii fondurilor de investiţii.

Pe baza performanţei excelente a Grupului în prima jumătate a anului 2025, conducerea Vienna Insurance Group estimează un profit înainte de impozitare la limita superioară a intervalului de 950 milioane de euro - 1 miliard de euro pentru exerciţiul financiar 2025.