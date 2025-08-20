Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj s-a reunit pentru noul sezon

Campioana Volei Alba Blaj s-a reunit, marţi, sub comanda selecţionerului Guillermo Naranjo Hernandez. Până la primul meci oficial din stagiunea 2025-2026, în care va juca şi în grupele Ligii Campionilor, Volei Alba Blaj va disputa şi şase partide de verificare, potrivit news.ro.

La reunire au fost prezente 12 jucătoare, singurele absenţe fiind cele ale voleibalistelor prezente la Campionatul Mondial din Thailanda, care se va desfăşura în perioada 22 august - 7 septembrie 2025: Charlotte Krenicky (Belgia) şi Evilania Martinez (Cuba).

Campioana României se va pregăti pe plan local, iar în 13 septembrie va disputa primul amical, cu CSU Medicina Târgu Mureş.

Urmează participarea, între 26-28 septembrie, la un turneu puternic în Ungaria, găzduit de campioana Vasas Óbuda Budapesta şi la care vor mai participa formaţiile Dresdner SC 1898 (Germania) şi AO Thiras (Grecia).

Cupa Blajului 2025 va avea loc între 2-4 octombrie, iar alături de Volei Alba Blaj vor mai participa CSM Bucureşti şi Corona Braşov.

Primul meci oficial este programat în 11 octombrie - Supercupa României, cu vicecampioana şi finalista Cupei României, CSO Voluntari.

În Liga Campionilor, Volei Alba Blaj va evolua în grupa E, cu campioana Turciei, VakifBank Istanbul (de 6 ori câştigătoare a Ligii Campionilor), vicecampioana Europei, Savino Del Bene Scandicci (Italia) şi o echipă venită din preliminarii, respectiv învingătoarea din dubla Volero Le Cannet (Franţa) - Janta Volej Kisela Voda (Macedonia)/®ok Gacko RD Swisslion (Bosnia şi Herţegovina).

Finalistă a Ligii Campionilor în 2018, Volei Alba Blaj, de opt ori campioană a României, va evolua pentru a şaptea oară în faza grupelor Ligii Campionilor.