Volei masculin: Dinamo a primit un wildcard pentru grupele CEV Champions League

Boardul Confederaţiei Europeane de Volei (CEV) a stabilit să acorde echipei de volei masculin Dinamo un wildcard de participare direct în grupele celei mai importante competiţii inter-cluburi din Europa, informează news.ro.

”Prin această decizie, CEV recunoaşte valoarea noului nostru proiect, care a crescut de la an la an, dar şi istoria bogată a voleiului dinamovist, cu trei Cupe ale Campionilor şi o Cupă a Cupelor în palmares. Mulţumim forului european pentru încrederea acordată şi aşteptăm cu interes tragerea la sorţi a grupelor programată pe 15 iulie, pentru a vedea ce nume mari aducem la Bucureşti”, a anunţat CS Dinamo.

La 15 mai, echipa Dinamo Bucureşti a câştigat meciul decisiv al finalei Diviziei A, cu Arcada Galaţi, scor 3-2. Tot cu 3-2, dar la general, Dinamo Bucureşti a devenit campioană naţională şi în 2026, al 20-lea titlu din palmares.