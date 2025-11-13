Volei masculin: Succes pentru Steaua în Cupa Challenge

CSA Steaua Bucureşti a învins formaţia azeră Hilasedici Baku fără probleme, cu 3-0 (25-21, 25-20, 25-20), miercuri seara, în Sala ''Mihai Viteazul'' din Capitală, în prima manşă a turului preliminar al Cupei Challenge la volei masculin.

Steaua, care s-a calificat în Cupa Challenge după ce a câştigat Cupa Balcanică, a obţinut victoria într-o oră şi 17 minute.

Rareş Bălean, cu 18 puncte, a fost cel mai bun stelist, dar prestaţii apreciate au avut şi Krasimir Gheorghiev şi Alexandru Raţă, cu 12 puncte fiecare.

Manşa secundă va avea loc pe 20 noiembrie, la Baku.

Dacă va trece de echipa azeră, Steaua va juca în şaisprezecimile de finală cu formaţia belgiană Lindemans Aalst.