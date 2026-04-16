Volumul total de prime brute subscrise de companiile grupului Signal Iduna a atins 568,4 milioane lei

Signal Iduna a înregistrat o evoluţie solidă şi consecventă a businessului în România. Volumul total de prime brute subscrise de cele trei companii ale grupului a atins 568,4 milioane lei, cu o creştere agregată de 19% faţă de 2024, susţinută de contribuţia echilibrată a tuturor liniilor de business, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE (compania de asigurări de viaţă şi sănătate) a înregistrat un volum de 376,7 milioane lei în prime brute subscrise, în creştere cu 19% faţă de anul anterior. SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI (compania de asigurări generale) a crescut cu 21%, până la 131,5 milioane lei, iar GARANTA ASIGURĂRI (compania de asigurări de viaţă şi generale) cu 9%, ajungând la 60,2 milioane lei în prime brute subscrise.

Anul 2025 a marcat finalizarea achiziţiei companiei GARANTA ASIGURĂRI, consolidând extinderea portofoliului şi prezenţa pe piaţa asigurărilor generale. În paralel, SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI a avansat demersurile pentru intrarea pe piaţa RCA, ca parte a strategiei de extindere către un portofoliu complet de produse.

„Rezultatele din 2025 confirmă direcţia strategică pe care am ales-o pentru SIGNAL IDUNA în România. Construim o companie mai puternică şi mai relevantă, cu obiectivul de a contribui semnificativ la dezvoltarea pieţei de asigurări locale şi de a răspunde tot mai bine nevoilor românilor.”, a declarat Tiberiu Maier, Preşedinte al Directoratului SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE şi al Consiliilor de Administraţie SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI şi GARANTA ASIGURĂRI.

Segmentul asigurărilor de sănătate a avut o contribuţie majoră la această evoluţie, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE menţinându-şi poziţia de lider pentru al şaselea an consecutiv, cu un volum de 283,4 milioane lei prime brute subscrise, în creştere cu 14%. Evoluţia a fost susţinută atât de segmentul corporate, cât şi de avansul accelerat al produselor individuale, în special în zona asigurărilor de spitalizare şi pentru afecţiuni oncologice.

Asigurările de viaţă cu componentă investiţională au înregistrat, de asemenea, un avans puternic de 78%, pe fondul interesului tot mai ridicat pentru instrumente de economisire pe termen lung şi al maturizării comportamentului financiar al clienţilor.

În acelaşi timp, pe segmentul asigurărilor generale, creşterea a fost susţinută de evoluţii pe mai multe linii de business, atât în cadrul SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI, cât şi al GARANTA ASIGURĂRI, reflectând extinderea portofoliului la nivel de grup.

SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI a înregistrat creşteri semnificative, în special pe segmentul asigurărilor de călătorie (+90%), urmate de răspundere civilă (+28%), asigurările de locuinţă şi bunuri (+21%), asigurările de clădiri şi bunuri (+21%) şi CASCO (+14%).

GARANTA ASIGURĂRI a înregistrat creşteri importante pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă (+62%), precum şi de evoluţii pozitive pe liniile de transport cargo (+26%) şi transport de marfă - CMR (+25%), alături de CASCO (+14%), în linie cu cererea în creştere pentru soluţii de protecţie adaptate mediului economic.

Evoluţia din 2025 vine într-un context de piaţă caracterizat de o creştere moderată şi un accent tot mai puternic pe eficienţă şi profitabilitate, ceea ce evidenţiază soliditatea performanţei SIGNAL IDUNA.

Cu peste 630.000 de persoane asigurate, SIGNAL IDUNA îşi consolidează amprenta pe piaţa asigurărilor din România, evoluând către un model de business integrat. În perioada următoare, operaţiunile din România vor continua dezvoltarea portofoliului, investiţiile în digitalizare şi îmbunătăţirea continuă a experienţei clienţilor, urmărind o creştere sustenabilă pe termen lung.