Von der Leyen cere Israelului să renunţe la prelungirea operaţiunii militare în Gaza

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să „revină” asupra planului de prelungire a operaţiunii militare în Fâşia Gaza, relatează presa internaţională.

„O încetare a focului este necesară imediat”, a scris ea pe reţeaua X, subliniind că ajutorul umanitar trebuie să intre „imediat şi fără obstacole” în enclava palestiniană.

La sfârşitul lunii iunie, Comisia Europeană a apreciat că Israelul încalcă Acordul de asociere cu UE în privinţa respectării drepturilor omului, din cauza situaţiei umanitare din Gaza, propunând suspendarea unor finanţări pentru start-up-uri israeliene - măsură încă analizată de statele membre.

Poziţiile statelor UE rămân divergente: Germania a susţinut până acum dreptul Israelului la apărare, însă Berlinul a anunţat vineri suspendarea exporturilor de arme ce ar putea fi folosite în Gaza. Belgia va convoca ambasadoarea Israelului pentru a-şi exprima „dezaprobarea totală” faţă de planul israelian, conform sursei citate.

Conflictul din Gaza a izbucnit pe 7 octombrie 2023, după un atac terorist al Hamas şi Jihadului Islamic asupra sudului Israelului, soldat cu 1.218 morţi şi 251 de persoane luate ostatice. Potrivit armatei israeliene, 49 de ostatici se mai află în Gaza, dar doar 22 ar mai fi în viaţă. Riposta Israelului a provocat moartea a peste 61.000 de persoane şi rănirea altor cel puţin 152.000, conform datelor prezentate.