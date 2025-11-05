Washingtonul ar putea cere ONU un mandat pentru Forţa Internaţională de Stabilizare în Gaza

SUA au elaborat un proiect de rezoluţie a Naţiunilor Unite care ar aproba un mandat de doi ani pentru un organism de administrare provizorie a Fâşiei Gaza şi pentru o forţă de stabilizare în enclava palestiniană, a relatat marţi Reuters.

Proiectul, care ar putea suferi modificări, a fost distribuit mai multor ţări în această săptămână, dar nu a fost înaintat oficial spre negociere în Consiliul de Securitate. Deocamdată nu este clar când intenţionează Washingtonul să facă acest lucru.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a menţionat că au loc discuţii cu membrii Consiliului de Securitate al ONU şi cu alţi parteneri cu privire la modalităţile de implementare a planului preşedintelui american Donald Trump şi a refuzat să facă vreun comentariu despre ''presupuse scurgeri de documente''.

Textul de două pagini ar autoriza aşa-numitul Consiliu al Păcii - o structură administrativă temporară pentru crearea unei Forţe Internaţionale de Stabilizare (ISF) în Fâşia Gaza care ar putea ''folosi toate mijloacele necesare'' pentru a-şi îndeplini mandatul.

Forţa Internaţională de Stabilizare va fi autorizată să protejeze civilii şi operaţiunile de ajutor umanitar, să acţioneze pentru a securiza zonele de frontieră cu Israel, Egipt şi ''nou pregătita forţă de poliţie palestiniană pentru ale cărei instruire şi sprijin va fi responsabilă ISF''.

ISF va stabiliza securitatea în Gaza, ''inclusiv prin demilitarizarea grupărilor înarmate non-statale şi prin retragerea permanentă a armelor, după cum este nevoie''.

Israelul şi mişcarea palestiniană Hamas au convenit în urmă cu o lună asupra primei faze a planului în 20 de puncte pentru Gaza conceput de administraţia Trump.

Următoarea fază a acestui plan este crearea Consiliului Păcii şi a ISF.

De asemenea, planul Trump va pune capăt guvernării Hamas în Fâşia Gaza şi ar urma să conducă la demilitarizarea enclavei palestiniene. Hamas nu a precizat dacă va fi de acord cu dezarmarea sa şi cu demilitarizarea Fâşiei Gaza.

ISF va fi desfăşurată sub un comandament unificat agreat de Consiliul Păcii şi în strânsă consultare cu Egiptul şi Israelul după ce vor fi convenite acorduri privind misiunea şi componenţa sa, indică proiectul de rezoluţie.

Administraţia Trump a exclus trimiterea de militari americani în Fâşia Gaza, dar a discutat cu Indonezia, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Qatar, Turcia şi Azerbaidjan pentru a contribui la forţa multinaţională.

Rămâne neclar dacă statele arabe vor fi pregătite să contribuie cu trupe la ISF. Israelul a exprimat constant obiecţii faţă de participarea Turciei la această forţă.