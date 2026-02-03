White Image 2025: IT şi Energie înregistrează cele mai mari rate de redeschidere ale emailurilor

Studiul White Image pe 2025 arată că mesajele automatizate şi personalizate generează cele mai bune rezultate: deschideri de peste 75%, rate de click de peste 20% şi aproape zero reclamaţii de spam, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Cele mai mari rate de redeschidere s-au înregistrat în sectoarele IT şi Energie, unde un email a fost vizualizat între 6 şi 14 ori, demonstrând că emailul funcţionează acum ca un instrument constant de informare şi gestionare, nu doar ca un canal de promovare, se arată în comunicat.

Raportul subliniază o discrepanţă între volum şi eficienţă: deşi trimestrul al patrulea (Q4) a înregistrat cele mai mari volume de expediere, performanţa maximă a conversiei s-a înregistrat în Q2 (aprilie-iunie), în special în sectoarele Telecom şi Retail, unde ratele de click au depăşit performanţele de final de an. În schimb, suprasaturarea în Q4 a dus la creşterea ratei de dezabonare şi a reclamaţiilor de spam, depăşind 1,2% în anumite cazuri, evidenţiază sursa menţionată.

Conform comunicatului, studiul arată că în sectorul Turism, campaniile Early Booking au generat cu 40% mai mult interes decât cele Last Minute; în Bănci şi Servicii, combinarea emailului cu SMS-ul a asigurat continuitatea proceselor tranzacţionale; sectorul Consultanţă a înregistrat o rată record de click de 66% în Q3; iar ONG-urile au demonstrat o loialitate a audienţei peste media multor verticale comerciale.

Analiza White Image arată, potrivit comunicatului, că succesul campaniilor depinde de relevanţa mesajelor şi de momentul livrării, nu de volumul total de emailuri. Brandurile care au ignorat semnalele de saturaţie ale abonaţilor au înregistrat o degradare mai rapidă a reputaţiei de expeditor. Studiul oferă companiilor repere clare pentru 2026, indicând perioadele optime pentru fiecare sector: Q1 pentru Turism şi Energie, Q2 pentru Telecom şi Retail, Q3 pentru conţinut educaţional şi tehnic, şi Q4 pentru Training & Events şi conversii de tip „Last Call”.